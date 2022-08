Joe Biden er blitt frekkere på nett. En 25-åring fra New Jersey skal være årsaken.

Den offisielle Twitter-kontoen til Det hvite hus har fått en ny tone.

Megan Coyne (t.v.) er ny i Det hvite hus. Hun har i flere år hatt suksess i sitt arbeid med sosiale medier for New Jerseys guvernør.

USAs president Joe Biden (78) har neppe selv styringen over presidentens twitter-kontoer, men meldingene derfra har hittil vært ganske tamme. De har ofte handlet om tall på nye jobber og slikt.

Nå har noe skjedd, og det legges merke til.

Gikk til angrep

Torsdag gikk Det hvite hus til angrep. Første mål var Marjorie Taylor Greene. Den konspiratorisk anlagte republikaneren fra Georgia refset sletting av folks studiegjeld. Hun mente det var urettferdig mot dem som betalte sine lån.

«Kongresskvinne Marjorie Taylor Greene fikk ettergitt 183.504 dollar i PPP-lån», kommenterte Det hvite hus.

183.000 dollar er ca. 1,8 millioner kroner. PPP-lån var en ordning med lønnsstøtte til småbedrifter under pandemien. Koronalånene skulle for øvrig hele tiden ettergis hvis enkelte vilkår var oppfylt.

Greene var ikke den eneste som fikk et stikk fra Det hvite hus den dagen som antydet hykleri. Fire av hennes partifeller ble også minnet om hvor store lån de fikk ettergitt.

Peker på årsaken

«Bidens Hvite hus blir mer livlig på Twitter», skriver The Washington Post i en analyse.

Både der og i annen presse gis det en sannsynlig forklaring på at Biden har fått en skarpere tone på nett: Megan Coyne.

Den unge kvinnen fra New Jersey begynte i august i Det hvite hus. Der er hun assisterende sjef for sosiale plattformer. Alderen hennes er noe usikker. Wikipedia sier hun er født ca. i 1997. Hun gikk ut av videregående i 2015, noe som tyder på at hun er omtrent 25 år.

Hun har tidligere gjort seg bemerket da hun jobbet for guvernøren i hjemstaten. Også der ble en offisiell og litt slapp twitterkonto ganske mye skarpere i klypen.

President Joe Biden er blitt skarpere i klypen på Twitter. Her går han med telefonen i hånden på vei til presidentflyet Air Force One.

– Risiko for entusiasme

En kjent forfatter, Scott Lynch, lot seg begeistre av den nebbete tonen:

– Hei, staben i Det hvite hus. Bare så dere vet det. Hvis dere fortsetter å presse disse hyklerne med tydelig og hardtslående budskap, løper dere en alvorlig risiko for økende entusiasme, seire i valg og fortsatt forbedring i livet for millioner av amerikanere, kommenterte han.

– Upassende

Slett ikke alle synes like godt om at Det hvite hus troller Bidens motstandere fra en offisiell konto. En av dem er Marc Thiessen, en konservativ kommentator som blant annet var taleskriver for president George W. Bush.

– Det er upassende at Det hvite hus tvitrer personlig økonomisk informasjon om sine motstandere, kommenterer han.

Han påpeker også at staten under korona tvang bedrifter til å stenge og deretter hjalp med å holde dem flytende. Ingen tvang studenter til å ta opp lån de ikke klarer betale, anfører han.

Blandet innhold

Det hvite hus tvitrer fortsatt nøkternt om enkelte statlige anliggender. For eksempel får Japan ros for pengestøtte til et fond mot smittsomme sykdommer.

Samtidig er det ikke langt mellom spiss kritikk av det andre partiet. Søndag sendte Det hvite hus for eksempel ut en liten plakat om selvbestemt abort med tittelen «En kvinnes rett til å velge».

I teksten går Det hvite hus i strupen på flertallet i USAs høyesterett.

«For dette? Demokrater i Kongressen. Et flertall av amerikanere. Mot dette? Republikanere i Kongressen. Ekstreme dommere i høyesterett.»

Hvor går grensen?

I New Jersey blir det lagt merke til at en av deres innbyggere setter farge på Det hvite hus. Nettstedet nj.com skriver at twitterkontoen til Det hvite hus fikk et «støt av livlighet»

Jersey-livlighet, for å være presis, skriver nettstedet.

Det skapte også litt oppmerksomhet da New Jersey-guvernørens konto ble litt frekkere. Da en bruker spurte om hvem som hadde gitt New Jersey en twitterkonto, svarte den rett og slett «Moren din».

På denne tiden dominerte president Donald Trump på Twitter med en strøm av meldinger om stort og smått.

Guvernørens rådgivere sa i lokal presse den gang at de ville gjøre sitt nettsted mer populært slik at folk ville søke dit etter informasjon i en krise eller når noe stort skjedde.

I pressen ble det stilt spørsmål om hvor grensen gikk mellom harmløs spøk og uprofesjonell humor.

– Det er noe vi tenker på hver dag, sa Megan Coyne da.