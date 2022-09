Generalene kaller situasjonen katastrofal. Nå tyr Putin til desperate virkemidler.

St. Petersburg kryr av russiske turister som nyter det varme været. Det er lite som minner om at dette landet har startet den største krigen i Europa siden andre verdenskrig.

ST. PETERSBURG/MOSKVA (Aftenposten): Russerne nyter varmen uten å tenke på krig. Samtidig mobiliserer Putin i det skjulte. Metodene som brukes, er oppsiktsvekkende, viser omfattende dokumentasjon Aftenposten har fått tak i.

6. sep. 2022 20:25 Sist oppdatert nå nettopp

I flere uker ringte de Ivan (37) fra tidlig om morgen til sent på kvelden. Det var ververne fra militæret i St. Petersburg. De sa at Ivan måtte komme for å diskutere om han ville verve seg til forsvaret. Ivan sa nei. Likevel fortsatte de å mase. Han hadde plikt til å stille opp, var beskjeden. Til slutt gikk han med på å komme innom. Det kunne være en tabbe. I verste fall kunne han ende opp i krigen i Ukraina.

Denne sommeren har president Vladimir Putin trappet opp jakten på menn som vil verve seg. Årsaken er at Russland har hatt enorme tap i Ukraina. Generalene har desperat behov for nye soldater. Men jakten går ikke helt som planlagt.