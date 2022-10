Sauebonden stemte for skilsmisse mellom EU og Storbritannia. Det angrer hun på nå.

Clare Wise er femte generasjon på familiegården i Little Stainton. Her produserer de korn, lam og storfekjøtt.

HARTLEPOOL/LITTLE STAINTON (Aftenposten): Her stemte nesten 70 prosent for å forlate EU. Nå mener flere at de ble lurt.

Nå nettopp

– Det ble satt i gang en enorm propagandamaskin under brexit-kampanjen, sier sauebonde Clare Wise.

– Jeg stemte for å forlate EU. Det angrer jeg på nå, sier Wise, mens hun roper på et par av de 500 sauene sine.

Sammen med 52 prosent av alle briter ønsket hun skilsmissen mellom Storbritannia og EU velkommen under folkeavstemningen i 2016.

Propagandamaskinen hun sikter til, er kampanjen som ble drevet frem av tidligere statsminister Boris Johnson og den eksentriske overklassebriten Jacob Rees-Mogg. De var begge stjerner blant brexit-forkjemperne.

Under valgkampen i 2016 lovet de billigere mat, vin og strøm til alle som stemte for at britene skulle vende ryggen til EU. Storbritannia skulle «ta tilbake kontrollen» over egne grenser. Det skulle gi fetere lønnsslipper.

Er løftene innfridd?