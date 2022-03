Dødstallet etter Russlands bombing av bolig- og forretningsområde i Kyiv stiger til åtte

Minst åtte mennesker ble drept i et russisk missilangrep mot Podil-distriktet i Kyiv søndag kveld, ifølge ukrainske myndigheter.

Ukrainske sikkerhets- og redningsstyrker studerer skadene på det kollapsede sportskomplekset i Kyiv, som ble truffet direkte av missilet søndag kveld.

Det skriver Sky News.

Tidligere mandag meldte en AFP-journalist at seks mennesker ble drept i angrepet. De ble lagt utenfor kjøpesenteret Retroville i Podil-distriktet, ifølge AFP-journalisten.

Aftenposten har verifisert videoer og bilder som viser det som fremstår som et større missil treffe et treningssenter og en svømmehall, som er en del av kjøpesenteret Retroville.

Pulveriserte svømmehall, treningssenter og matvaregrossist

Treningssenteret ble utradert i angrepet, mens kjøpesenteret og en tilhørende høyblokk fikk enorme skader. Høyblokken huset hovedkontoret til matvaregrossisten NOVUS, som har samarbeidet med Røde Kors om å levere mat til spesielt utsatte grupper i hovedstaden.

Boligblokker i området har også fått store skader. Ukrainas viseutenriksminister har lagt ut bilder som viser området før og etter angrepet. Aftenposten har verifisert at bildene er tatt samme sted og viser det aktuelle bygget.

Bolig- og næringsområdet som er rammet, ligger nord for sentrum av den ukrainske hovedstaden, skriver Reuters, bare ni kilometer fra Maidan, som regnes som selve hjertet av byen.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko meldte om angrepet søndag kveld.

– Flere eksplosjoner i Podil-distriktet. Redningsmannskaper, leger og politi er på stedet, skrev Klitsjko på meldingstjenesten Telegram og la ved et bilde av en brann.

følge Klitsjko ble seks bolighus, to skoler og en barnehage også rammet.

Oversiktsbilde over det rammede området. Missilet traff rett i forkant av høyblokken i forgrunnen.

Han sa at flere boliger og et kjøpesenter ble truffet, og at det oppsto en stor brann i kjøpesenteret.

FN: Minst 925 sivile drept

Minst 925 sivile er drept i Ukraina siden Russland invaderte landet 24. februar, melder FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR) mandag.

I tillegg har minst 1.496 personer blitt såret, i stor grad som følge av artilleri-, rakett- og luftangrep, skriver Reuters.

Døde etter angrepet ligger på parkeringsplassen utenfor kjøpesenteret mandag morgen.

FN-organet understreker at det egentlige antallet sivile dødsfall trolig er mye høyere. Blant annet har ikke OHCHR vært i stand til å motta eller verifisere rapporter fra flere byer som er hardt rammet av angrep, blant annet havnebyen Mariupol.

Bare her har lokale myndigheter tidligere anslått at tallet på sivile drepte til over 2500.

Søndag sa Ukrainas visestatsminister ifølge Sky News at antallet sivile dødsfall er mye høyere enn antallet dødsfall blant landets militære styrker.

Nesten 3,5 millioner flyktninger

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger har 3.489.644 ukrainere flyktet til naboland siden Russland invaderte 24. februar.

Tall fra EUs innenrikskommissær Ylva Johansson viser at 3,3 millioner har flyktet til ulike EU-land. Omtrent halvparten er barn.

– Det er en enorm risiko for at sårbare barn blir ofre for menneskehandel, sier hun, ifølge Reuters.

Ukrainske flyktninger ankommet et mottakssenter i Berlin 20. mars.

Ukraina har et stort antall foreldreløse barn og surrogatbarn som ikke har blitt hentet av foreldrene sine.

Ifølge Redd Barna har angrep mot sykehus og skoler satt 6 millioner ukrainske barn i umiddelbar fare.

Rundt ett av fem barn har måttet flykte på grunn av krigen, og barna som fortsatt er i krigssonen, mangler mat, rent vann og medisinsk hjelp.

Samtidig har 489 skoler og 43 sykehus fått skader eller er helt ødelagt, opplyser organisasjonen.