Ni journalister er drept i Mexico hittil i år. Derfor er landet så farlig for journalister.

2022 har vært et blodig år for journalister i Mexico. Farligst er det for dem som jobber i lokalpressen, mener ekspert.

Luis Enrique Ramírez ble funnet drept torsdag denne uken.

Luis Enrique Ramírez hadde jobbet nesten 40 år som journalist for flere av Mexicos største aviser. Torsdag denne uken ble han funnet drept. Liket var pakket inn i en sort plastpose og ble funnet langs en veikant i delstaten Sinaloa.

Han er den hittil niende i rekken av journalister som er drept i Mexico hittil i år. Landet regnes for å være et av de farligste for journalister.

I et eldre intervju med lokale medier skal Ramírez ha uttalt:

– Jeg føler en iboende frykt for at jeg er den neste i rekken. Det er et mønster som jeg passer inn i.

Det skriver The Guardian.

Volden mot journalister har særlig økt under Andrés Manuel López Obradors presidentperiode. Siden han kom til makten i 2018, er 34 journalister blitt myrdet. Det opplyser menneskerettsorganisasjonen Article 19.

Hvorfor er Mexico et så farlig land å operere i for journalister?

Farligst for journalister i lokalpressen

Roy Krøvel er professor i journalistikk ved Oslo Met. Han har Latin-Amerika som spesialfelt, og han har skrevet doktoravhandling om geriljaorganisasjoner og bruk av internett og journalistikk i Mexico.

Krøvel mener vold mot journalister i landet har pågått lenge.

– Dessverre er dette et fenomen vi ser i mange voldelige og autoritære demokratier, sier han.

Land som utgir seg for å være demokratiske, men hvor myndighetene ikke er interessert i å beskytte befolkningen mot vold, er noen av de farligste å arbeide i for journalister, forklarer Krøvel.

Ifølge ham er forholdene farligst for dem som jobber i lokalpressen. De vet ofte mye om koblinger mellom politikere og narkotika-mafiaen i landet. Blir dette oppdaget, får journalistene ofte et problem.

– Den illegale økonomien i landet er stor. Gjennom korrupsjon kan mafiaen kjøpe seg makt over politikere, politi og domstol. Hvis journalister får vite noe om dette, er de i livsfare, de trenger ikke nødvendigvis skrive om det engang, sier Krøvel.

Roy Krøvel er professor i journalistikk ved Oslo Met.

Presidenten var et slags demokratisk håp

Presidenten i Mexico, Andrés Manuel López Obrador, startet karrieren som en del av venstreopposisjonen og var blant annet ordfører i Mexico by. Her fikk han et godt rykte og ble sett på som et slags demokratisk håp. Men etter to tapte valgrunder startet han sin egne populistiske bevegelse utenfor partiet. Han ble valgt inn på et populistisk og personorientert program.

– Hvorfor er så mange blitt drept under presidentperioden til Andres Lopez Obrador?

– Det er en utbredt misforståelse at presidenten har et spesielt personlig ansvar for voldsbølgen mot journalister. Dette er et langvarig problem med dype og grunnleggende røtter i samfunnet. Men den siste tiden har presidenten brukt en retorikk mot journalister som ikke bidrar til pressefrihet, sier Krøvel.

– Hva gjøres for å sikre journalistenes rettssikkerhet?

– Det gjøres mye. Grunnloven gir beskyttelse til ytringsfrihet og rettigheter. Alle borgere er derfor i teorien beskyttet mot vold. Journalistene gjør også mye for å hjelpe hverandre gjennom ulike nettverk og utdanningstiltak. Problemet er imidlertid at den illegale økonomien er så stor. Det er stor forskjell på å ha et formelt fungerende demokrati og rettsapparat på den ene siden og det å få dette til å fungere i praksis. Oppklaringsprosenten på drap i Mexico, for eksempel, er latterlig lav.

En talsperson for president Andrés Manuel López Obrador sa på Twitter torsdag at drapet på Ramírez skal etterforskes. I tillegg skal det innføres tiltak for å styrke sikkerheten for journalister.

55 journalister drept i fjor

Tidligere denne uken publiserte Reportere uten grenser sin årlige rangering over pressefriheten i verden. Den måler medienes uavhengighet, sikkerhet for journalister og graden av ytringsfrihet.

Her havnet Mexico på 127. plass av de totalt 180 landene på listen. Norge er på topp:

55 journalister ble drept rundt om i verden i 2021, ifølge FN-organisasjonen Unesco. Det er det laveste årlige dødstallet på over ti år. Ni av ti journalistdrap blir ikke oppklart.