Her slår missilet ned i boligområdet

Flyktninghjelpen krever øyeblikkelig våpenhvile i Ukraina og sier at det ellers er umulig for hjelpeorganisasjoner å komme sivilbefolkningen til unnsetning.

– Vi kan ikke redde liv når det regner bomber og granater, sier generalsekretær Jan Egeland.

– Vi krever en øyeblikkelig våpenhvile som kan få slutt på kamphandlingene og som kan sikre at livreddende nødhjelp når fram, sier han.

Kampene som nå raser i og rundt de største byene i Ukraina, lammer ifølge Egeland hjelpearbeidet på bakken.

– Vi kan ikke hjelpe sårbare samfunn som er omgitt av krig all den tid hjelpearbeiderne våre sitter i tilfluktsrom og må flykte fra angrep, sier han.

Butikker er i ferd med å tømmes for matvarer, helsetjenestene er under stort press og de russiske angrepene rammer sivilbefolkningens tilgang på rent vann og elektrisitet. Behovet for nødhjelp øker derfor time for time.