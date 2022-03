Ukrainas marine har senket eget flaggskip

Kina motsetter seg alt som «kaster bensin på bålet» i Ukraina, sa utenriksminister Wang Yi i en samtale med USAs utenriksminister Antony Blinken. Her er Wang fotografert i Norge i 2020. Foto: Heiko Junge / NTB

Kina motsetter seg alt som «kaster bensin på bålet» i Ukraina, sa utenriksminister Wang Yi i en samtale med USAs utenriksminister Antony Blinken.

De to snakket sammen på telefon lørdag, melder det kinesiske utenriksdepartementet. Wang sa at det må forhandlinger til for å løse krisen, samt samtaler om å skape en balansert europeisk sikkerhetsmekanisme.

Kina mener at USA og Europa må ta i betraktning hvordan Natos ekspansjon østover påvirker Russlands sikkerhet negativt.

Blinken sa at verden følger med for å se hvilke land som «står opp for frihet og suverenitetsprinsipper». Videre sa han at verden handler unisont i motstand mot Russlands aggresjon, og med å forsikre at Moskva betaler en dyr pris, ifølge amerikansk UD.