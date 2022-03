Russland nekter å delta i FN-rettshøring om krigen

Ukrainske regjeringsstyrker hevder å ha gjenerobret byen Tsjuhujiv øst i landet fra russiske styrker.

Den ukrainske generalstaben hevder også at de russiske styrkene i byen ble påført store tap under søndagens kamper og at to høytstående offiserer var blant de drepte, ifølge BBC. Opplysningene er ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tsjuhujiv har drøyt 30.000 innbyggere og ligger 37 kilometer fra Ukrainas nest største by Kharkiv, som den siste uken har vært under vedvarende russisk angrep.