Ukraina stanser eksport av matvarer

Marte Mjøs Persen overtok nylig rollen som arbeids- og inkluderingsminister, og får ukraina-krisen umiddelbart i fanget. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Landets ferske arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) sier til VG at det jobbes med et forslag om en midlertidig lov som skal sikre fortgang i integrering av ukrainske flyktninger.

Regjeringens første prioritet er at disse flyktningene skal få opplæring i norsk og det norske samfunn så fort som mulig – også før de er bosatt i en kommune.

Hun forteller at loven vil gjelde for personer i mottak og i private hjem.

– Den midlertidige loven vil gi fortgang i integreringen og bruk av dagens hurtigspor. Det vil sørge for å sørge for at ukrainske flyktninger får opplæring og kommer seg raskt inn i jobb og utdanning, sier Persen.

De ukrainske flyktningene får kollektiv beskyttelse, med samme rettigheter som ved vanlig asylvedtak. Regjeringen vil legge til rette for at ukrainske barn får gå i barnehage og på skole, og at voksne kan gjenoppta studier eller begynne i jobb.

– Vi tar også grep for å sikre en enklere kartlegging slik at vi i størst mulig grad får bosatt flyktningene slik at de kan bruke kompetansen sin. Med for eksempel sykepleierutdanning kan det være fornuftig å bosettes i nærheten av et sykehus, sier Persen.