WHO til Aftenposten: 24 medisinske mål angrepet

Den britiske hæren ber et lite antall soldater som antas å ha dratt til Ukraina, om å dra tilbake til hjemlandet umiddelbart.

– Vi er klar over at et lite antall individuelle soldater kan ha nektet å adlyde ordre og forsvunnet uten å være på perm, og at de kan ha dratt til Ukraina på personlig grunnlag. Vi oppfordrer dem aktivt og på det sterkeste til å dra hjem til Storbritannia, sier en talsmann for den britiske hæren til CNN.

I en separat uttalelse fra det britiske forsvarsdepartementet heter det at alle soldater «er forbudt fra å dra til Ukraina inntil videre. Dette gjelder uansett om soldaten er på perm eller ikke. Personell som drar til Ukraina vil bli møtt med disiplinære og administrative konsekvenser».

Aftenposten snakket nylig med britiske fremmedkrigere i Mariupol.