Samtalene mellom Russland og Ukraina på pause

Russland og Ukraina skal etter planen møtes for fredssamtaler mandag samtidig som de invaderende styrkene fortsetter sine dødelige angrep mot ukrainske byer.

Ifølge den ukrainske forhandleren Davyd Arakhamia skal samtalene foregå via videolink og starter rundt klokken 09.30 norsk tid.

– Målet vårt er at i dette vanskelige forhandlingsarbeidet vil Ukraina få det nødvendige resultatet for fred og for sikkerhet, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidlig mandag morgen, og la til at begge sider snakker sammen hver dag.

Samtalene til nå har ikke ført til en våpenhvile som har holdt i Ukraina, og russiske styrker har ikke vist tegn til å trappe ned angrepene.

Men Ukraina er likevel positive til samtalene.

– Russland har begynt å være mer konstruktive og har blitt mer lydhøre for Ukrainas ståsted. Jeg tror at vi vil få noen konkrete resultater innen få dager, sier Zelenskyjs rådgiver Mykhailo Podoljak ifølge The Guardian.