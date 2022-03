Lavrov positiv til utvikling i samtalene

Til tross for at de russiske styrkene trapper opp angrepene på Kyiv, sier ukrainske myndigheter at tonen i forhandlingene med Russland er mer konstruktiv.

En ny runde med samtaler mellom Russland og Ukraina ble holdt via videolink tirsdag.

Ifølge en av president Volodymyr Zelenskyjs rådgivere, Ihor Zjovkva, er den russiske tonen nå mykere. Han sier Russland ikke lenger stiller krav om at Ukraina må overgi seg.

De ukrainske representantene er «moderat optimistiske» etter samtalene, sier han. Og føyer til at et møte mellom Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin er nødvendig for å få til et gjennombrudd.