Etterretning: Russiske invasjon har stoppet opp

Redd Barna er bekymret for at barn skal bli utsatt for menneskehandel i flyktningsituasjonen. Illustrasjonsfoto: AP Photo/Petros Giannakouris

Kriminelle nettverk kan se sin sjanse i en kaotisk flyktningsituasjon, sier Redd Barna. De ber regjeringen umiddelbart bistå i transporten av flyktninger.

– Vi er særlig bekymret for at barn skal bli utsatt for menneskehandel fordi kriminelle nettverk ser sin sjanse i en kaotisk situasjon, sier Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna.

Hun mener regjeringen bør få på plass en luftbro til å frakte ukrainske flyktninger til Norge. I tillegg sier hun at det europeiske samarbeidet om flyktningtransport må bli bedre.

– De siste 20 dagene har 3.000 barn flyktet fra Ukraina hver eneste time. Nå melder Polen, som har tatt imot over to millioner flyktninger alene, at de er på bristepunktet. Samtidig innfører Ungarn strengere kontroll på grensen. Moldova er også under sterkt press.

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sa mandag at regjeringen vurder luftbro for ukrainske flyktninger. Torsdag vil Venstre legge frem forslag om å inngå avtaler med flyselskaper om transport av flyktninger.