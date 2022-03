Kunstskole med 400 sivile bombet

Russlands president Vladimir Putin prøvde å forsvare krigen i Ukraina i en telefonsamtale lørdag med Luxembourgs statsminister Xavier Bettel.

Putin refererte i samtalen til «de ustanselige rakettangrepene til ukrainske styrker mot Donetsk og andre byer i folkerepublikkene Donetsk og Luhansk, som har ført til mange sivile ofre», ifølge en pressemelding fra Kreml.

Bettel, som snakket med Putin også mandag, sa at hans formål med samtalen var å bidra til å trappe ned den nå 24 dager lange konflikten. Han sa han er spesielt urolig for den forverrede situasjonen i den beleirede byen Mariupol, og at han er sjokkert over angrep på sivile fasiliteter.

Bettel tvitret at bildene «som når oss fra Mariupol er utålelige. Målet må være nedtrapping, innføring av våpenhvile og en videre forhandlingsprosess».