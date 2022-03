Ordfører: Flere eksplosjoner i Kyiv

Konserten «Sound of Peace» finner søndag kveld sted ved landemerket Brandenburger Tor i Berlin. Foto: Steffi Loos / AP / NTB

Det antas at over 8.000 personer deltar utendørskonserten «Sound of Peace» i Berlin i Tyskland for å uttrykke støtte til Ukraina søndag kveld.

Konserten holdes ved landemerket Brandenburger Tor.

Diverse tyske artister deltar, som Marius Mueller-Westernhagen som skal spille hiten «Freiheit», fiolinisten David Garrett, sanger Peter Maffay, samt bandene Revolverheld og Silbermond.

Også artisten Natalia Klitsjko, som er gift med Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko, talte og sang for de oppmøtte, og understreket viktigheten av at verden står sammen for fred i Ukraina.