Direktestudio: Russland invaderer Ukraina

Russland får kontroll over deler av Ukraina ved å anerkjenne to utbryterregioner øst i landet. Men president Vladimir Putin oppnår ikke noe av det han har forsøkt å få til. Han har heller skapt et problem for seg selv, mener eksperter.

Det skriver Aftenpostens korrespondent i Russland, Per Kr. Aale.

Putin var tydelig sint og emosjonell da han holdt en times tale til russerne mandag kveld. Ukraina er ikke et eget land, og det er egentlig russere som bor der. Ukraina er styrt av USA, som bruker Ukraina som et springbrett for å ta rotta på Russland. I tillegg utvikler Kyiv atomvåpen til bruk mot Moskva.

Det var bare noen av mange påstander Putin kom med i en uvanlig mørk og aggressiv tale.

– Putin la frem det retoriske grunnlaget for krig, men han erklærte det ikke, mente forskeren Sam Greene på Twitter.