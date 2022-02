Putin har fått grønt lys til å bruke militærmakt utenfor Russland.

Jonas Gahr Støre (Ap) sa tirsdag at russiske styrker kom inn i Øst-Ukraina mandag kveld. Statsministerens kontor opplyser at han ikke mente å slå det fast.

Støre sa på et pressemøte i Oslo at den russiske anerkjennelsen av Donetsk og Luhansk er et angrep på Ukrainas territorielle integritet.

– Senere i går kom det russiske styrker inn i disse områdene i Ukraina. Det er etter folkeretten ukrainske områder, og det er en svært alvorlig handling, sa Støre.

Statsministerens kontor opplyser i ettertid til NTB at det Støre mente å vise til var at Vladimir Putin mandag varslet at de ville sende styrker inn i Øst-Ukraina, ikke at det faktisk er russiske styrker i Ukraina allerede. Dette er noe Russland avviser at har skjedd.