Skiforbundet ønsker ikke russiske utøvere i konkurranser i Norge

Sjelden applaus brøt ut i FNs sikkerhetsråd sent fredag kveld etter at Ukrainas FN-ambassadør ba om et øyeblikks stillhet for de drepte i hjemlandet.

– Jeg vil be alle som er her om å sette av et øyeblikk med fullstendig stillhet til å be, eller til å meditere hvis dere ikke tror på Gud, for fred, sa Ukrainas FN-ambassadør Sergij Kyslytsya.

– For å be for sjelene til dem som allerede er blitt drept, for sjelene til dem som kan komme til å bli drept, fortsatte han, før han inviterte Russlands FN-ambassadør Vassilij Nebenzia til «å be for frelse».

Det sjeldne øyeblikket fant sted etter at Russland hadde brukt sin vetomakt til å blokkere en resolusjon om fordømmelse av Russlands invasjon i Ukraina, melder CNN.

Etter at Kyslytsya hadde snakket ferdig, brøt Nebenzia inn for å si at Sikkerhetsrådet også burde gjøre ære på dem som er drept i Donbas-regionen, der Russland startet invasjonen torsdag.

Etter et øyeblikks stillhet, takket Kyslytsya forsamlingen, og diplomater i salen brøt ut i en sjelden runde med applaus. Nebenzia var ikke blant dem som klappet.