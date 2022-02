Internett-forsyninger fra Elon Musk fremme i Ukraina

Jodtabletter har vært utsolgt ved en rekke apoteker. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB

Det er lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge som følge av krigen i Ukraina, opplyser Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Etterspørselen etter jodtabletter har økt kraftig etter at krigen i Ukraina brøt ut, og apoteker over hele landet har vært utsolgt for tablettene.

– På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge, skriver Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet på sine nettsider.