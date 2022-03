Lukashenko: Vil ikke delta i russiske operasjoner i Ukraina

Britisk etterretning sier Russland fortsatt ikke har kontroll i luften over Ukraina.

– Russland har mislykkes i å ta kontroll over luftrommet over Ukraina, noe som har ført til at de har gått over til å operere om natten for å redusere tapene, skriver det britiske forsvaret i en etterretningsoppdatering lagt ut på Twitter tirsdag morgen.

Ukrainske myndigheter hevdet tirsdag at forsvaret hadde skutt ned fem jagerfly og et helikopter mandag. Tallene er ikke blitt verifisert fra uavhengig hold.