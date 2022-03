Navalnyj: Ber russere demonstrere mot krigen hver dag

Tryg Forsikring dekker tidligere hjemreise for kunder som befinner seg i Ukraina, Russland, Hviterussland og Moldova.

Normalt er det kun dekning for evakuering hvis Utenriksdepartementet oppfordrer nordmenn til å forlate området. 11. februar ble det utstedt et slikt råd for Ukraina.

– Foreløpig er det ikke tilsvarende råd for Russland, Moldova og Hviterussland, men vi ønsker å hjelpe våre kunder som har behov for det og gir dekning for tidligere hjemreise også fra disse landene hvis de reiste inn i landet før situasjonen ble kjent, sier kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i en pressemelding onsdag.

Han ber alle som har behov for bistand om tidligere hjemreise, kontakte Tryg Alarm på telefon +47 55 17 10 01.

– Samtidig bør alle i berørte områder, følge myndighetenes råd om å registrere seg i Utenriksdepartementets app Reiseklar eller på reiseregistrering.no, tilføyer Brandeggen.