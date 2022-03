Zelenskyj takker Norge

To journalister fra danske Ekstra Bladet, som ble skutt og såret i Ukraina, er på vei hjem.

Det opplyser avisen og organisasjonen Reportere uten grenser onsdag. Reporter Stefan Weichert og fotograf Emil Filtenborg Mikkelsen ble truffet av skudd i nærheten av byen Okhtyrka i helgen.

Byen ligger nordøst i Ukraina, rundt 5 mil fra grensen til Russland. Danskene satt i en bil da de ble truffet. Hvem som skjøt, er ikke kjent.

Ekstra Bladet opplyser onsdag at de to frilanserne befinner seg i et trygt land, og at de snart vil komme hjem til Danmark.