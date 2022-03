Borgermesteren i Kherson: Byen har falt

Sveriges forsvar sier at fire russiske fly onsdag har krenket Sveriges luftrom.

Det opplyser Försvarsmakten i en pressemelding.

De russiske flyene ble møtt av svenske Gripen-fly, som tok bilder og dokumenterte hendelsen.

– Dette viser at vår beredskap er god. Vi var på plass for å sikre den territorielle integriteten og Sveriges grenser. Vi har full kontroll på situasjonen, sier sjefen for det danske luftvåpenet, Carl-Johan Edström.

– Dette er en uprofesjonell og uansvarlig handling fra russisk side.

Saken er også omtalt av NRK og VG.