Norge og Vesten fordømmer Putin. Nå kommer sanksjonene, varsler EU og USA.

Russland anerkjenner to ukrainske utbryterrepublikker. Det faller ikke i god jord verken i Norge eller hos vestlige ledere.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt fordømmer Russland etter at Vladimir Putin i en direktesendt tale anerkjent Luhansk og Donetsk som selvstendige stater.

21. feb. 2022 21:41 Sist oppdatert nå nettopp

Mandag kveld ble det klart at Russland vil anerkjenne de to russiskstøttede utbryterrepublikkene Luhansk og Donetsk i Ukraina som selvstendige stater. Ingen andre land gjør dette.

Det får utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) til å reagere.

– Norge fordømmer den russiske beslutningen om å anerkjenne de selverklærte «folkerepublikkene» i Luhansk og Donetsk som selvstendige stater, sier hun i en pressemelding.

Beslutningen er enda en krenkelse av Ukrainas suverenitet, sier Huitfeldt. Russland okkuperer allerede den ukrainske Krimhalvøya og har plassert over 150.000 soldater langs grensen til Ukraina. Hun sier at Norge vil stille seg bak et hastemøte om situasjonen i FNs sikkerhetsråd.

– Norge har tett kontakt med allierte og partnere, inkludert EU. Vi vil bidra til en samlet og enhetlig respons på Russlands opptreden. Norge har sluttet seg til alle sanksjonene EU har innført som følge av Russlands folkerettsstridige handlinger i Ukraina, sier Huitfeldt til VG.

– Norge støtter konsekvent Ukrainas selvstendighet og territorielle integritet innenfor internasjonale anerkjente grenser, sier hun videre.

Norge er langt fra alene om å reagere.

Tyskland krever u-sving

EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen sier i en pressemelding at de vil reagere mot «alle parter som er involvert i denne ulovlige handlingen».

– Dette er et åpenbart brudd på både internasjonal lov og Minsk-avtalen, sier hun.

Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock sier at de krever at Russland omgjør anerkjennelsen.

– Dette er et kraftig tilbakeslag for innsatsen som er lagt ned for å finne en diplomatisk løsning, sier hun.

Også Natos generalsekretær Jens Stoltenberg går hardt ut mot Russland.

– Dette undergraver Ukrainas suverenitet og territorielle integritet. Og det fortærer innsatsen for en diplomatisk løsning på konflikten og bryter Minsk-avtalen, som Russland er med i, skriver han i en uttalelse.

Det hvite hus sier mandag at de vil innføre sanksjoner. Men det blir ikke mot Russland. Isteden vil de rette skytsen mot de prorussiske separatistene som kontrollerer Luhansk og Donetsk. De vil blant annet forby nye investeringer, handel og finansiering fra amerikanske personer til, fra eller i de to regionene.

Latvias utenriksminister og Polens statsminister oppfordret mandag EU til å innføre sanksjoner mot Russland, før von der Leyens uttalelse.

Storbritannia med sanksjoner i morgen

Storbritannias statsminister Boris Johnson kommer også med sterk kritikk mot Putin.

– Dette er en åpenbar krenkelse av Ukrainas suverenitet og integritet.

Ifølge The Guardian vil den britiske regjeringen kunngjøre sanksjoner mot Rusland i morgen. De vil slå ytterligere ned dersom Russland invaderer Ukraina, skriver avisen.

Frankrikes president Emmanuel Macron har innkalt landets forsvars- og sikkerhetsråd til et møte mandag for å vurdere situasjonen i Ukraina.

I forkant av Putins tale mandag kveld var FN ute og oppfordret om å ikke utfordre Ukrainas territorielle integritet.