Denne uken ble hånden til Iryna Filkina (52) et symbol på grusomhetene i Butsja. Datteren ber verden huske den som et symbol på noe annet.

6. apr. 2022 22:30 Sist oppdatert nå nettopp

De forseggjorte neglene avslørte en av Iryna Filkinas mange lidenskaper. Senest dagen før krigen brøt ut, gikk hun på kosmetikk-kurs hos en lokal sminkør i Butsja.

Nå har neglene også avslørt krigsforbrytelser og krigens meningsløshet.

For hånden var ikke til å ta feil av. Fire fingre med røde negler og en ringfinger med et hjerte tilhører ingen soldat.

Iryna Filkina ble 52 år gammel.

Iryna Filkina fant en lidenskap i kosmetikk. Neglene på hendene stemmer overens med neglene på en hånd fotografert i Butsja. Foto: Privat Dette bildet ble tatt 2. april i Butsja. Foto: Zohra Bensemra, Reuters

– Jeg vil fortelle verden, at bildet av min mors hånd ikke skal være et symbol på et folkemord eller slutten på noe. At det bør være et symbol på en begynnelse. På latteren som levde i min mors hjerte, sier Irynas datter Olha til Aftenposten.

I ukevis levde 26-åringen i uvisshet.

Olha håpet en stund på at moren lå på et sykehus. Men det var ingen svar å få, til tross for etterlysningene. Så tok en bekjent kontakt med henne og fortaltet at moren hadde blitt skutt av en russisk soldat.

Da bildene av Irynas hånd og jakke omsider ble sendt henne 1. april, på det som skulle vært Irinas 53-årsdag, skjønte Olha, at moren fortsatt lå på gaten.

– De viste meg en video av mamma. Jeg så at hun døde på en fæl måte. Jeg forsto at det var henne, sier Olha, som selv har flyktet fra Ukraina.

– Men jeg vil at de skal vite at de kan drepe en kropp, men ikke en sjel.

Iryna Filkina og datteren Olha på en ferie i fjor. Moren ønsket å dra tilbake til kysten snart, fortalte datteren. Det får de aldri muligheten til å gjøre sammen.

Startet et liv der hun gjorde det hun selv ville

Det var den lokale sminkøren Anastasia som først la ut et bilde av kunden Iryna på Instagram onsdag.

Hun beskrev en hoppende glad kunde som likte å reise og som dro på konsert med den ukrainske popartisten Olya Polyakova.

– Du må elske deg selv og leve for deg selv. Endelig lever jeg sånn jeg vil leve, skal Iryna ha fortalt sminkøren.

Datteren Olha, som vokste opp nær Butsja sammen med moren, forteller at Iryna i alle år levde for alle andre.

Hun gikk under navnet «Mama Ira».

– Hun var ikke bare en mor for meg, men en mor for alle som kjente henne. Jeg har fått meldinger der folk skriver at de ikke bare drepte min mor, men moren til hele det ukrainske folk.

Iryna Filkina lærte seg å gjøre ting som også var godt for henne selv, forteller datteren.

Iryna jobbet hele livet. Datteren sier moren alltid forsøkte å hjelpe andre. For et par år siden, innså hun at hun måtte starte et liv der hun også kunne gjøre det hun selv ønsket.

Så i en alder av 50 reiste Iryna for å se havet. Hun lærte å kjøre bil. Hun forsøkte å spare penger til å kjøpe en bil. Hun fortalte datteren at hun snart ville dra på ferie igjen.

– Men det kan hun ikke nå, fordi de russiske soldatene stjal hennes liv, mitt liv og livene til ukrainere i hele regionen og mange byer, forteller Olha.

Iryna på tur med hunden.

Håper å få en grav å gå til

Minst 400 mennesker skal være drept i Butsja, ifølge lokale myndigheter.

Iryna ble etter alt å dømme skutt og drept nær et kjøpesenter mellom Butsja og Irpin 5. mars. Det fremgår av savnetmeldinger i sosiale medier.

Nå har datteren startet en innsamlingsaksjon i morens navn. Pengene skal gå til barn som har mistet foreldrene sine.

– Jeg vil være en støtte for de barna, slik hun var en støtte for meg, sier Olha.

Olha håper å få en grav å gå til og å kunne lage en ordentlig begravelse.

Etter at bildet av morens hånd nådde verden, har hun sett mennesker kommentere at bildet er falskt og at hånden tilhører en skuespiller. Det mener også russiske myndigheter.

– Da tenker jeg «ok, så vis meg moren min».

Datteren sier hun tror på en løsning for Ukraina.

– Vi kan ikke tro på noe annet. Hvis vi sier noe annet, vil vi ikke overleve.

Under kan du se videoen av Iryna som leker med hunden sin. Vi anbefaler å skru på lyden.