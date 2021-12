Iran frykter en sjette smittebølge. Forbyr innreise fra Norge.

Troende blir sjekket for korona på vei til bønn i Teheran. Nå forbyr iranske myndigheter innreise fra flere europeiske land for å hindre spredning av omikronvarianten.

Personer fra Norge, Danmark, Storbritannia og Frankrike får ikke lov til å reise inn i Iran. De er redd for at europeere vil spre omikronvarianten i landet.

27. des. 2021 15:45 Sist oppdatert nå nettopp

Iran er et av landene som har vært hardest rammet av koronapandemien. Befolkningen har gjennomgått fem tøffe bølger med smitte og er det verst rammede landet i Midtøsten. Den siste måneden har pilene pekt nedover, både på smitte og dødsfall. Men nylig ble det oppdaget omikronsmitte også der. Nå frykter iranerne en sjette bølge idet den nye varianten brer om seg.

Iranske myndigheter vedtok derfor søndag å forby innreise fra flere europeiske land, blant annet Norge. Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Innreiseforbudet gjelder folk som kommer fra Norge, Danmark, Storbritannia og Frankrike og vil vare i 15 dager i første omgang.

Også reiserestriksjoner mot reisende fra Sør-Afrika og flere naboland utvides med 15 dager.

Europa følger etter Norge og Danmark

I Iran er det foreløpig bare oppdaget fjorten tilfeller av omikronsmitte. Offisielle kilder er ifølge Reuters likevel bekymret for at det finnes mørketall. De har advart om at viruset igjen kan komme til å spre seg raskt.

Slik det nå gjør i Europa.

Lenge var Norge og Danmark annerledeslandene, og smitten økte fortere her enn i andre europeiske land. Nå lyser hele Europa opp i mørkerøde farger.

Mer enn 100.000 daglige smittede

I Frankrike har smitten nådd nye høyder. Andre juledag ble det satt rekord med 104.611 smittede på én dag. Det var samtidig første gang landet så over 100.000 smittede pr. dag og tredje dagen på rad at landet satte smitterekorder.

Rekordene brytes over store deler av kontinentet, som allerede i november ble beskrevet av Verdens helseorganisasjon som pandemiens episenter.

Storbritannia krysset 100.000-grensen knappe fire dager før Frankrike. På selveste julaften ble det meldt om hele 122.186 nye smittetilfeller. I Italia brytes rekordene for hver dag som går, og i Spania er testkapasiteten sprengt.

Fra full nedstenging til råd om vaksine

Mens smitten øker over hele kontinentet, er myndighetene uenige om hvordan den skal stanses. Rundt i Europa møtes omikronvarianten med alt fra full nedstenging til oppfordringer om å ta en tredje vaksine.

For selv om mange nordmenn opplever de nye tiltakene her til lands som inngripende, valgte Nederlands statsminister Mark Rutte å stenge ned hele landet. Alle skoler, restauranter, treningssentre og mer. Dette til tross for at smittetrenden har vært nedadgående siden november.

I Skottland, Nord-Irland og Wales har myndighetene i stedet valgt å begrense hvor mange personer som kan være på arrangementer og hvor lenger barer og restauranter kan være åpne eller servere. England har ikke innført disse tiltakene, men bruker koronapass noen steder, og påbud om bruk av ansiktsmaske på offentlige steder innendørs.

Tross smitterekordene har tiltakene latt vente på seg i Frankrike. Der har de, i likhet med Spania og England, påbud om munnbind på offentlig steder, men ellers ingen restriksjoner.

På mandag er det ventet at regjeringen kommer til å gjøre vaksinepass gyldig kun for dem som aksepterer en tredje vaksinedose. Det melder kanalen Al-Jazeera.

Motstand mot tiltak

Samtidig som europeiske land tvinges til å forholde seg til en ny smittebølge, sprer motstanden mot koronatiltak seg. Både Belgia, Tyskland, Østerrike og Nederland har det den siste måneden vært avholdt store demonstrasjoner. Felles for mange av dem er at vaksinemotstandere opplever seg tvunget til å ta vaksinen.

Demonstranter bærer et banner der det står «ungdommen står opp» til en demonstrasjon mot koronatiltak i Berlin i Tyskland 11. desember.

I Tyskland må man for eksempel vise koronapass for å komme inn på mange offentlige steder. Myndighetene der diskuterer også muligheten for å gjøre vaksinering obligatorisk. Like før jul ble det arrangert demonstrasjoner i flere store, tyske byer mot forslaget.