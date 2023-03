Barna går på IS-skoler og læres opp i terror. Her har søstrene fra Bærum bodd.

ISTANBUL/OSLO (Aftenposten): Barn i de syriske flyktningleirene hjernevaskes og radikaliseres. Men lav alder kan også være redningen.

Unmute video Aftenposten har vært i Al-Hol mange ganger de siste årene. I 2020 merket vi en tydelig endring: Kvinner viste oss fingeren, var aggressive og fiendtlig innstilt. Barna ropte «Gud er størst», truet med stålsverd og kastet stein.

Tirsdag ble det kjent at to søstre fra Bærum er blitt hentet hjem fra Syria. Med seg har de sine til sammen tre barn. Og nettopp barnas situasjon er grunnen til at de hentes hjem.

Familiene har i lang tid bodd i de syriske leirene Al-Hol og Al-Roj. FN har beskrevet forholdene i leirene som torturlignende.