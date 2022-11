Folkefest, flagg og sterke følelser etter frigjøringen av Kherson. Nå bygger russerne skyttergraver på Krym.

10 minutter siden

Et smil. En selfie. En folkefest.

Den ukrainske soldaten smiler bredt idet folkemengden nærmest overfaller ham for å bli med på bildet han knipser med mobiltelefonen. Bak vaier det blå og gule ukrainske flagget.

– Slava ZSU! Leve de ukrainske væpnede styrker! roper den feststemte folkemassen taktfast på plassen foran byens rådhus.

Tilsvarende scener utspilte seg over hele Kherson fredag ettermiddag. Videoer og bilder viser jublende folkemengder som gråter, ler og feirer.

På en av videoene har en soldat med seg en vannmelon. Samme frukt er også tegnet på flere av plakatene under feiringen. Kherson-området er spesielt kjent for sine store og søte vannmeloner, og disse har blitt et symbol i kampen for å frigjøre byen.

Før invasjonen i februar hadde byen i underkant av 300.000 innbyggere. Hvor mange som bor der nå, etter åtte måneders russisk okkupasjon, er uvisst.

Men Kherson er i hvert fall gjenerobret.

11.11 er fra før kjent som dagen våpnene stilnet etter 1. verdenskrig i 1918.

I Ukraina vil datoen heretter også bli stående som en nasjonal frigjøringsdag.

– Dette er definitivt et vendepunkt, sier militæreksperten Ben Berry ved britiske IISS til nyhetsbyrået Reuters arrow-outward-link .

Han understreker at det ikke betyr at Ukraina har vunnet krigen.

– Det er for tidlig å avskrive Russland, sier han.

Putins tredje store nederlag

I flere uker har ukrainske soldater forberedt seg på et mulig blodig slag om denne byen. I stedet kunne de fritt kjøre inn etter at de russiske styrkene trakk seg ut natt til fredag.

Bekreftelsen fra ukrainsk hold kom senere.

– Kherson er vår, konstaterte Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj i en melding på Telegram.

Mens russerne prøvde å trekke seg ut, ble kolonnene bombardert av ukrainsk artilleri. Det bekrefter det russiske forsvarsdepartementet. arrow-outward-link

Russiske myndigheter bekreftet selv arrow-outward-link at de siste soldatene hadde krysset Dnipro-elven klokken 05 fredag morgen. De hevder selv at de ikke etterlot noe militært utstyr i Kherson.

Tilbaketrekningen skjedde langt raskere enn de fleste hadde trodd på forhånd. Trolig hadde de russiske soldatene nytte av tåken som lå over byen natt til fredag fordi det gjorde det vanskeligere å se at de trakk seg ut av byen.

Mye tyder på at Ukraina nå kontrollerer hele den vestlige bredden av Dnipro-elven.

Det er krigens tredje store tilbakeslag for president Vladimir Putin.

Først måtte han gi opp å okkupere hovedstaden Kyiv i mars. Så måtte han trekke soldatene sine ut av Kharkiv-regionen i september. Og nå flykter de russiske styrkene over Dnipro til tryggere grunn på elvens østlige bredd.

– Som vanlig lyver de

I løpet av fredagen hersket en viss forvirring om det fortsatt fantes russiske soldater i Kherson, eventuelt at enkelte hadde blitt igjen i byen iført sivile klær.

– Noen russere har tatt av seg militæruniformene, kastet dem i søppelbøtter og prøver å gli inn i lokalbefolkningen, sier Jurij Sak ved det ukrainske forsvarsdepartementet til BBC News.

Dette er imidlertid ikke bekreftet.

Læreren Yurij Nevoltsjuk feirer med det ukrainske flagget i landsbyen Blahodatne, like utenfor Kherson by, etter at ukrainske soldater gjenerobret området tidligere denne uken.

De russiske soldatene forlot heller ikke byen uten å gjøre det vanskelig for ukrainerne.

Blant annet viser flere bilder at den strategisk viktige Antonivka-broen skal være sprengt.

Dette ferske satellittbildet viser at den viktige Antonivka-broen er helt ødelagt.

Det kommer også meldinger om en panikkartet flukt fra prorussiske kilder. Den prorussiske bloggeren Igor Dimitrijev hevder at han har snakket med venner som evakuerte.

– Panikken startet allerede i går. Selv på venstrebredden (altså den sørøstlige siden, red.anm.) er det anarki, forlatt utstyr og forlatte stillinger. Men som vanlig lyver de om at de har full kontroll, skriver han på Telegram.

Stor strategisk betydning

Kherson by var den eneste regionhovedstaden de russiske soldatene klarte å okkupere etter at angrep Ukraina 24. februar.

Russiske soldater i Kherson 20. mai i år.

Kherson-regionen har svært stor strategisk betydning i denne krigen. Regionen ligger som en slags hatt over Krym-halvøya, som Russland okkuperte i 2014. Dermed utgjør den også en viktig del av den såkalte landbroen som forbinder Russland og Krym.

Krym-halvøyas innbyggere får også sin vannforsyning fra Kherson via en kanal som ble bygget i Sovjet-tiden. Dersom Ukraina klarer å få kontroll på denne kanalen, har Russland et stort problem.

Et russisk mareritt: Nå er Krym truet

Å krysse Dnipro-elven for å fortsette offensiven der, er likevel trolig ikke aktuelt med det første. Russland har nemlig etablert seg med tung militær styrke langs elvebredden.

Likevel vil gjenerobringen av Kherson trolig forandre krigen på flere måter:

1. Det frigjør store ukrainske styrker. Flere ukrainske brigader har vært bundet opp i kampene rundt Kherson. Disse styrkene kan ukrainerne nå flytte til andre deler av fronten. Dette åpner for at ukrainerne kan forberede seg på nye angrep. Samtidig vil også de russiske soldatene som tidligere befant seg i Kherson, kunne brukes andre steder.

2. Truer landkorridoren til Krym. Fra vestbredden av Dnipro kan ukrainerne nå angripe russiske styrker nesten helt til Krym. Himars-rakettsystemene var avgjørende for at ukrainerne klarte drive russerne ut av Kherson. Med en rekkevidde på 8–9 mil kan de nå ramme mål nesten helt til grensen mot Krym.

Disse rakettene avfyres raskt og kan deretter forsvinne sporløst før russerne rekker å svare. Derfor har ikke russerne klart å ødelegge en eneste av de 20 Himars-systemene Ukraina har fått, ifølge Politico arrow-outward-link .

3. Bygger skyttergraver på Krym. De avanserte rakettsystemene er trolig årsaken til at russiske styrker i all hast har begynt å bygge nye forsvarslinjer på Krym-halvøya den siste uken.

Ved Armjansk på Krym, omlag 100 kilometer fra Dnipro, startet russerne med gravearbeidet denne uken. Det viser satellittbilder arrow-outward-link denne uken.

Medvedev lover å ta tilbake Kherson

Og det er ingen tvil om at Ukrainas myndigheter ønsker å gjenerobre Krym-halvøya, som har vært under russisk okkupasjon i over åtte år.

– Vi skal frigjøre vårt land og gjeninnta det ukrainske territoriet innenfor de internasjonalt anerkjente grensene. Det inkluderer Krym, sier Jurij Sak i det ukrainske forsvarsdepartementet til BBC News fredag kveld.

Fra russisk hold lyder en helt annen beskjed. Ekspresident Dmitrij Medvedev oppfordret i går sine landsmenn om å ikke få panikk etter nederlaget i Kherson. I en melding på Telegram sier han at alle områder russerne har annektert – noe som inkluderer Kherson – skal bli tatt tilbake.

– Alt skal bli tatt tilbake, skriver Medvedev, som i dag er viseformann i det russiske sikkerhetsrådet.

I mellomtiden feirer det ukrainske folk over at det blågule flagget igjen kan vaie over Kherson by.

Slik er den overordnede situasjonen i Ukraina etter at Kherson ble gjenerobret: