Ukrainerne kan ha inntatt nøkkelby lørdag. Én mann har vært sentral for ukrainernes suksess.

Motoffensivene i Kharkiv og Kyiv har endret krigens gang. General Oleksandr Syrskij har vært sentral i begge. Lørdag kan ukrainerne har fått et nytt viktig gjennombrudd.

Ukrainske soldater var å se med det ukrainske flagget utenfor rådhuset i Kopjansk i Kharkiv-fylke lørdag. På bakken ligger det russiske flagget.

10. sep. 2022 11:55 Sist oppdatert nå nettopp

Ukrainske styrker skal vaie med blå og gule flagg utenfor rådhuset i Kopjansk i Kharkiv fylke. Det viser bilder delt av rådgiveren til lederen for de regionale myndighetene, Natalia Popova, på Facebook lørdag. Aftenposten har ikke klart å verifisere bildene.

– Kopjansk er Ukraina. All ære til Ukrainas militære, skriver Popova.

Det kan være et kritisk vendepunkt i krigen. Kopjansk er et avgjørende knutepunkt for forsyningslinjene til de russiske styrkene. Nå kan den igjen være under ukrainsk kontroll, skriver Reuters.

Det skjer etter at Ukrainerne de siste dagene har gjennomført en svært vellykket motoffensiv i regionen. Ikke siden starten av krigen har man sett noe lignende. Da måtte den russiske offensiven mot Kyiv gi tapt i møtet med de ukrainske forsvarerne.

Et russiske militærkjøretøy med symbolet «Z» står forlatt ved en ukrainsk kirke, ødelagt av artilleriangrep, i Hrakove 9. september. Landsbyen er blant flere som nylig er frigjort av ukrainske styrker i Kharkiv-regionen.

Stjal biler og rømte på sykkel

Den voldsomme ukrainske offensiven nordøst i Ukraina begynte overraskende 6. september. To dager senere vaiet det ukrainske flagget over byen Balaklija, som hadde vært okkupert av russerne i et halvt år.

Mange av de russiske soldatene i okkupasjonsstyrken hadde skiftet til vanlige sivile klær. Noen av dem rømte på sykkel, mens andre stjal biler. Det forteller lokale kilder i Balaklija til The Economist.

– Vi har ikke kontroll i Balaklija. Forsøk gjøres på å fjerne de ukrainske styrkene. Men det er harde kamper, sa Viktor Gantsjev, som leder den russiske okkupasjonsadministrasjonen i området, meldte NTB.

Ukrainerne har nå tatt tilbake rundt 2500 kvadratkilometer nær Kharkiv-regionen, skriver tankesmia Institute for the Study of War (ISW).

Både i Kharkiv og i kampene rundt Kyiv har én mann har vært sentral.

Et bygg i sentrum av byen Kharkiv, hovedstaden i fylket med samme navn, er smadret etter et russisk angrep.

Sikter seg på forsyningslinjer

Det er general Oleksandr Syrskij, sjefen for Ukrainas bakkestyrker. Han la merke til et svakt punkt i den russiske frontlinjen ved Balaklija, ifølge The Economist:

Byen ble raskt omringet. De russiske styrkene ble presset tilbake til Oskol-elven-elven. De hadde ingen steder å flykte etter at ukrainsk artilleri hadde ødelagt broene som krysset elven.

Samtidig vant de ukrainske styrkene frem nordøst for Balaklija. Blant annet lå de an til å ta tilbake Kupjansk. Byen er et viktig logistisk knutepunkt for russerne, ifølge ISW

Lørdag formiddag viser bilder i sosiale medier at ukrainske styrker har heist det ukrainske flagget over togstasjonen i Kupjansk, melder Reuters . Mister russerne byen, vil de også tape viktige forsynings- og kommunikasjonslinjer til byen Izium. Det er Russlands viktigste skanse og logistikkbase ved fronten nordøst i landet. Tusenvis av russiske soldater nær Izium er nå mer og mer isolert.

General Oleksandr Syrskij er sjef for Ukrainas bakkestyrker og har ledet operasjonene i Kyiv- og Kharkiv-regionene. Begge to har vært viktige seiere for Ukraina i krigen mot de russiske okkupasjonsstyrkene.

De siste dagene har de russiske okkupasjonsstyrkene mistet kontrollen over 30 bosetninger i Kharkiv. Det skrev Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på Facebook fredag.

– Etter den innledende russiske invasjonen er det den største og raskeste fremgangen så langt i krigen, sier oberstløytnant Palle Ydstebø til NTB.

Suksess i Kyiv

I begynnelsen april ble general Syrskij hedret med utmerkelser for rollen han hadde i den vellykkede ukrainske motoffensiv ved Kyiv.

«Fiendens mye større styrker ble slått tilbake. Han påførte dem betydelige tap.» Det skrev kontoret til Ukrainas president i den anledning:

«Konsekvensene var at fienden ble tvunget til å trekke seg tilbake forbi Ukrainas grenser.»

Russernes svake forsyningslinjer var også den gangen noe av årsaken til ukrainernes suksess, påpekte britisk etterretning på Twitter.

Samtidig som kampene raser nordøst i Kharkiv, er pågår en varslet ukrainsk mot offensiv mot Kherson, sør i landet. Området er svært strategisk viktig for Russland. Fylket grenser til både den annekterte Krym-halvøya og Donbas-regionen, som har vært under delvis kontroll av russisk-støttede separatister siden 2014.

Nå kommer det meldinger om at Russland sender inn store forsterkninger det. Helt konkret skal det være snakke om 1300 «kadaroviter», ifølge Ukrainas militære. Det melder Radio Free Europe.

Kadarovitene er soldater i avdelingene til Ramzan Kadyrov, diktatoren i russiske autonome republikken Tsjetsjenia.