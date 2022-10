EUs økonomiske svarteliste blir stadig lengre. Men flyten av russiske diamanter fortsetter

– Ikke mer diamanter i Antwerpen, skrev EUs utenrikssjef i februar. Men fremdeles flommer russiske diamanter inn i Belgia.

Diamanter fra det russisk-statlig eide selskapet Alrosa.

20. okt. 2022 12:11 Sist oppdatert nå nettopp

For hver nye sanksjonspakke strammes skruen til: EUs sanksjoner skal strupe den russiske økonomien.

Rundt to tredjedeler av den tidligere Russland-importen er nå forbudt i EU, ifølge The New York Times.