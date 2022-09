Ulf Kristersson: Konservativ veteran nådde endelig til topps

Moderaternas leder Ulf Kristersson har vært en skikkelse i svensk politikk siden 1980-tallet. All den erfaringen må tas i bruk når han nå sannsynligvis blir Sveriges statsminister.

Moderaternas partileder Ulf Kristersson skal nå forsøke å danne regjering i Sverige.

NTB-Kenneth Kandolf Haug

15. sep. 2022 11:35 Sist oppdatert 42 minutter siden

Sveriges sosialdemokratiske statsminister, Magdalena Andersson, har levert sin avskjedssøknad til Riksdagens talmann.

Sannsynligvis skal han møte partilederne før han gir et sonderingsoppdrag til en av dem. Det blir etter all sannsynlighet Moderaternas leder Ulf Kristersson som får jobben med å danne ny regjering i Sverige.

En lang politisk karriere kan dermed bli kronet med toppjobben for Kristersson.

Høsten 2018 manglet Ulf Kristersson 21 stemmer for å bli statsminister. Men fraværet av de 21 stemmene signaliserte en ny tid i svensk politikk. Centerpartiet og Liberalerna ville ikke stemme på 58-åringen fordi de ikke ville stille seg bak en regjering med støtte fra Sverigedemokraterna.

– Dette er nok den alvorligste krisen jeg har opplevd i Alliansen i alle mine år i politikken. Det er en unik hendelse at alliansepartier stemmer nei til en borgerlig statsminister. Det er nok det største som har skjedd i borgerlig politikk på 40 år, sa Kristersson på en pressekonferanse etter avstemningen.

«Alliansen for Sverige» – de fire borgerlige partiene som hadde samlet seg bak et felles regjeringsalternativ under Fredrik Reinfeldt i tre valg på rad – var i praksis død. For Kristersson betydde det at han måtte bruke fire år på å samle et nytt regjeringsalternativ.

Moderaternas leder Ulf Kristersson i byen der han vokste opp, Eskilstuna, etter at det var blitt utløst skudd på en lekeplass.

Trakk til høyre

Kristersson har vært ute en vinternatt før, som det blant annet blir beskrevet i SVTs profil av ham. Han har både tapt og vunnet makt i harde politiske strider. I valgkampen i 2018 var Kristersson tydelig på at samarbeid med Sverigedemokraterna var uaktuelt. Valgresultatet gjorde det imidlertid nærmest umulig å danne en borgerlig regjering uten noen form for støtte fra landets da tredje største parti.

Fire år senere var døren åpen. Store deler av svensk politikk trakk til høyre i spørsmål om kriminalitet og integrering, og holdningen til samarbeid var endret. Med tre mandaters margin klarte «lag Kristersson» å få flertall i Riksdagen. Nå skal Kristersson forsøke å danne en regjering med grunnlag av Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna og Liberalerna.

Problemet hans er at de fire partiene han trenger, ikke vil det samme. Liberalerna og Sverigedemokraterna ønsker ikke å samarbeide med hverandre, og hvorvidt Sverigedemokraterna vil i regjering overhodet er et åpent spørsmål. Dessuten ble Sverigedemokraterna landets nest største parti foran Moderaterna, selv om marginen minket i valgkampens siste dager.

Kristersson, som hadde forsøkt å danne regjering, hadde vanskelig for å skjule skuffelsen i november 2018.

Tapte ledervervet

Ulf Kristersson er født i Lund, men vokste opp utenfor Eskilstuna som sønn av en økonom og en lærer. Etter førstegangstjenesten dro han til Uppsala – for øvrig hjembyen til Magdalena Andersson – for å studere økonomi. Det tok imidlertid åtte år før han ble kvalifisert som siviløkonom, blant annet fordi han brukte veldig mye av tiden sin på politikk.

Kristersson hadde vært engasjert i Moderaterna siden gymnastiden og ble valgt som leder for Moderata ungdomsförbundet (MUF) i 1988. Der ble han ansett som lederen for en mer nyliberal gruppe, og det var strid innad i ungdomspartiet i flere år, skriver Sydsvenskan. Det siste året satt han som MUF-leder samtidig som han var vararepresentant i Riksdagen. I 1992 utfordret den mer konservative Fredrik Reinfeldt Kristersson til kamp om ungdomspartiets lederverv. På landsmøtet i Lycksele tapte Kristersson vervet med knappe tre stemmer.

Det var også i ungdomspartiet at Kristersson traff kona Birgitta Ed, som falt for den senere partilederen på tross at han var en besserwisser, skriver Expressen. De har i dag tre adopterte døtre. I en uventet parallell med den norske statsministerfruen Marit Slagsvold valgte Ed i 2018 å slutte i PR-bransjen og begynne på teologistudiet, skriver Svensk Damtidning.

Kristersson har tilbrakt over 30 år i svensk politikk.

Bodde i diakonileilighet

Fra 1994 til 2000 var Kristersson fast innvalgt i Riksdagen, før han tok et par år i det private næringslivet. Fra 2002 gikk han inn i lokalpolitikken på heltid igjen, først i Strängnäs og senere i Stockholm, der han var sosialbyråd. Etter valget i 2010 ble det en retur til rikspolitikken da den tidligere rivalen Reinfeldt hentet inn Kristersson som trygdeminister.

Gjennom et langt liv i offentligheten har Kristersson stort sett unngått kontroverser, men i 2001 innrømmet han at han hadde betalt vaskehjelp svart. Sju år senere ble det avslørt at han bodde i en leilighet ment for mennesker i utsatte livssituasjoner. Leiligheten var eid av Ersta Diakonisällskap, som Stockholm by kjøpte tjenester av, men en bestikkelsesetterforskning i saken ble henlagt.

Da Reinfeldt og de borgerlige partiene tapte makten i 2014, gikk Kristersson over i en rolle som Moderaternas finanspolitiske talsperson. Stemningen i Moderaterna var imidlertid gjennomgående dårlig gjennom den første opposisjonsperioden. Den nye lederen Anna Kinberg Batra åpnet for å samarbeide med høyrepopulistene i Sverigedemokraterna, noe som fikk deler av partiet til å se rødt. Bare ett år før valget gikk Kinberg Batra av og Kristersson ble valgt som erstatter.