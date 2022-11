Partene i Etiopia har inngått fredsavtale

To år med krig i Tigray har drevet millioner på flukt eller på randen av sult. Nå er partene enige om å stanse kampene, opplyser Den afrikanske union.

Representant for Etiopias regjering, Redwan Hussien, og lederen for Tigray-myndighetenes delegasjon, Getachew Reda, signerer en fredsavtale i Sør-Afrika. Avtalen skal stanse kampene i Tigray som har vart i to år.

23 minutter siden

– Fredsavtalen innebærer en ny dag for Etiopia, heter det i en uttalelse fra AU onsdag kveld.

Etiopias regjering og Tigray-myndighetene også blitt enige om en «organisert, smidig og samordnet avvæpning». Det sier AUs spesialutsending, Nigerias tidligere president Olusegun Obasanjo.

Partene lover å gjenopprette lov og orden, offentlige tjenester og uhindret tilgang til humanitær hjelp. Tigrayfolkets frigjøringsfront (TPLF) kaller avtalen for en «ny start», og legger til at gruppen har måttet gjøre innrømmelser.

– Vi er klare til å iverksette og gjennomføre denne avtalen, sier lederen for TPLFs delegasjon, Getachew Reda.

Han legger til at det var viktig å gjøre innrømmelser for å skape tillit og få slutt på lidelsene til Tigrayfolket. Sjefforhandleren til den etiopiske regjeringen understreker at avtalen nå må følges opp.

– Det er nå opp til oss alle å følge denne avtalen, sier Redwan Hussein.

Etiopias statsminister Abiy Ahmed hyller også gjennombruddet i fredsforhandlingene.

– Vår forpliktelse til fred forblir sterk. Og vår forpliktelse til å samarbeide om iverksettelsen av avtalen er like sterk, sier Abiy i en uttalelse.

Møter i Sør-Afrika

AU har siden tirsdag i forrige uke ledet forhandlingene mellom de to krigførende partene. Møtene har vært holdt i Sør-Afrika, og skulle etter planen avsluttes i forrige uke. Men samtalene har fortsatt denne uken, og onsdag kunne AU melde om et gjennombrudd.

Krigen har vart i to år og ført til en storstilt humanitær krise for sivilbefolkningen i Tigray. Det er meldt om omfattende overgrep mot sivilbefolkningen, samtidig som folk er blitt rammet av sult på grunn av manglende tilgang på nødhjelp.

Krigen startet da regjeringen i Addis Abeba 4. november 2020 innledet en storstilt offensiv i Tigray for å avsette de regionale lederne, som i lang tid hadde vært på kollisjonskurs med statsminister Abiy Ahmed.

Demonstranter som støtter Etiopias regjering i Addis Abeba 22. oktober.

Maktkamp

TPLF var tidligere landets mest innflytelsesrike politiske gruppe. Den dominerte også regjeringen i Addis Abeba, men da Abiy ble statsminister, var det slutt.

Abiy ville samle alle etniskbaserte partier til ett enkelt regjeringsparti, og inngikk en fredsavtale med nabolandet Eritrea, noe han fikk fredsprisen for.

TPLF var imidlertid sterkt kritisk til statsministerens nye kurs. Gruppen trakk seg fra regjeringen, men beholdt makten i egen region, og etter hvert ble splittelsen mellom TPLF og sentralmyndighetene stadig dypere.

Fakta Krigen i Tigray *Tigray-folkets frigjøringsfront (TPLF) kom til makten i Etiopia da den daværende militærjuntaen og diktatoren Mengistu Haile Mariam ble styrtet i 1991. * TPLF og tigrayene, som utgjør 6–7 prosent av Etiopias befolkning, tok full kontroll over landets militære styrker og etterretningsvesen, noe de hadde helt frem til Abiy Ahmed ble statsminister i 2018. * Året etter fikk Abiy Nobels fredspris for sin innsats for å løse en mangeårig konflikt med nabolandet Eritrea. * Abiy, som tilhører oromofolket, den største folkegruppen i Etiopia, anklaget TPLF for omfattende korrupsjon og overgrep og skiftet ut en rekke sivile og militære ledere. * Etter dette styrte TPLFs ledere Tigray som en stat i staten. I september 2020 trosset de Abiys forbud mot å holde valg i regionen. * I begynnelsen av november 2020 tok soldater fra TPLF kontroll over regjeringsstyrkenes store militærbase utenfor Mekele. Der sikret de seg også store mengder våpen, inkludert raketter. * Få dager senere beordret Abiy en stor militæroffensiv mot Tigray-regionen. Det er ikke kjent hvor mange som ble drept i offensiven, som endte med at regjeringsstyrker tok kontroll over regionhovedstaden Mekele i desember 2020. * Det kom en rekke meldinger og rapporter om massakrer og massevoldtekter fra området. Flere TPLF-ledere ble likvidert i tiden etter. * I fjor sommer gjenerobret TPLF Mekele. Kampene spredte seg deretter til naboregionene Afar og Amhara. * Partene inngikk våpenhvile i mars i år. Denne varte i rundt fem måneder, før krigshandlingene tok til igjen. * I høst har etiopiske og allierte styrker fra nabolandet Eritrea tatt tilbake flere byer i Tigray i en stor offensiv. * FN advarer om at flere millioner mennesker i Tigray er rammet av ekstrem matmangel. Abiys regjering beskyldes for hindre leveranser av nødhjelp til regionen. * En rapport fra en FN-opprettet granskingskommisjon har funnet beviser for omfattende overgrep fra alle sider siden i krigen. FN-rapporten dokumenterer alt fra utenomrettslige henrettelser til bruk av sult og voldtekt «i svimlende omfang» som våpen i krigen. Kilde: NTB Vis mer

Advarte mot folkemord

Så sent som for to uker siden advarte sjefen i Verdens helseorganisasjon, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mot et folkemord i Tigray.

Han kommer selv fra området, og har familie som er hardt rammet av krigen.

– Det finnes ingen annen situasjon i verden der seks millioner mennesker har vært beleiret i nesten to år. Bankvesenet, mat, elektrisitet og helsevesenet blir brukt som våpen i krigen, sa han.

Ghebreyesus understreket at selv mennesker som har penger, sulter fordi de ikke har hatt tilgang til banktjenester på to år.

– Barn dør hver eneste dag av undernæring, la han til.

Etiopiske regjeringsstyrker har den siste tiden tatt kontroll over flere byer i den nordlige provinsen. Eritreiske styrker har kjempet side om side med de etiopiske regjeringsstyrkene. De anklages for noen av konfliktens verste overgrep, ifølge Al Jazeera. arrow-outward-link

Vitner har beskrevet drap og plyndring av eritreiske styrker, selv mens fredssamtalene har pågått, skriver Al Jazeera. Eritrea har imidlertid ikke vært en part i forhandlingene, og det er uklart hvorvidt landet vil overholde avtalen.