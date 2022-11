Nato-sjef Jens Stoltenberg i Tyrkia: – Tiden er inne for å ønske Sverige og Finland velkommen

ISTANBUL (Aftenposten): De nordiske landene har nå levert på Tyrkias krav, slo Nato-sjefen fast etter et møte med Tyrkias utenriksminister.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg møtte Tyrkias utenriksminister Mevlüt Çavuşoğlu i Istanbul torsdag kveld.

Hanne Christiansen Korrespondent i Midtøsten

3. nov. 2022 18:38 Sist oppdatert 6 minutter siden

Nato-sjef Jens Stoltenberg kom torsdag ettermiddag til Tyrkia. Rundt kl. 17.20 norsk tid kveld møtte han den tyrkiske utenriksministeren, Mevlüt Çavuşoğlu.

Det var på forhånd ventet at de to ville snakke om krigen i Ukraina og spørsmålet om svensk og finsk Nato-medlemskap. Tyrkia har i flere måneder blokkert for de to landenes søknader.

Under en felles pressekonferansen etter møtet, var Nato-sjefen klar:

– Sverige og Finland har levert på sine forpliktelser. Det er på tide å ønske Sverige og Finland velkommen som fullverdige medlemmer av Nato.

– Viktig å sende klar beskjed til Russland

Tyrkia og Ungarn er nå de eneste to landene som ikke formelt har godkjent de nordiske Nato-søknadene. Først etter intense forhandlinger under Nato-toppmøtet i Madrid i juni, gikk Tyrkia med på å oppheve sitt veto.

Men Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan har siden stilt en rekke krav for å godkjenne medlemskapene. Kravene dreier seg blant annet om sikkerhet, terrorisme og våpeneksport.

Stoltenberg fremhevet flere ganger at både Sverige og Finland nå har tatt konkrete steg for å møte Tyrkias krav.

Blant annet har svenskene åpnet for å tillate våpeneksport til Tyrkia. Sverige er også i prosessen med å endre sin terrorlovgivning, påpekte Nato-sjefen.

– Finland og Sverige har trappet opp sitt samarbeid med Tyrkia og sin kamp mot terrorisme, sa Stoltenberg.

Han understreket at sikkerhetssituasjonen i Europa gjør det spesielt viktig å få fortgang i prosessen.

– Det er viktig at vi nå sender en klar beskjed til Russland om at Natos dører er åpne, sa Stoltenberg.

Sverige er problemet

Den tyrkiske utenriksministeren ville imidlertid ikke si noe om når Tyrkia vil godkjenne søknadene, eller om det vil skje før det tyrkiske valget til neste år.

– Det er viktig for oss å vise den tyrkiske befolkningen at disse landene tar konkrete steg, sa Çavuşoğlu.

Utenriksministeren sa det ikke er nok at Sverige har åpnet for våpenekspert. Tyrkia forventer at Sverige tar ytterligere grep for å bekjempe terrorisme.

Det er særlig kravet om utlevering av rundt 70 personer arrow-outward-link som Tyrkia mener har koblinger til terrorgrupper, som har vært vanskelig for svenskene å innfri.

Çavuşoğlu bekreftet også at det først og fremst er den svenske søknaden Tyrkia er skeptisk til:

– La meg også legge til at vi ikke har et så stort problem med Finlands holdning, sa han.

Skal møte Sveriges statsminister

Fredag ettermiddag skal Stoltenberg etter planen møte Erdoğan. Nato-sjefen sa han forventer at søknadene vil bli tema også i samtalene med presidenten.

I neste uke er det Sveriges ferske statsminister Ulf Kristerssons tur til å besøke Tyrkia.

Både Stoltenberg og Çavuşoğlu understreket at møtet med den nye svenske regjeringen i neste uke vil bli viktig.