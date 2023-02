Zelenskyj sier han planlegger å møte Xi Jinping

President Volodymyr Zelenskyj sier at han er åpen for å vurdere deler av Kinas tolvpunktsplan. Nå planlegger han å møte den kinesiske lederen.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under pressekonferansen på ettårsdagen til den russiske invasjonen av Ukraina.

24.02.2023 20:11 Oppdatert 24.02.2023 20:49

President Volodymyr Zelenskyj understreker likevel at det er landet som er åsted for krigen, som bør være initiativtager til en fredsplan.

– Jeg planlegger å møte Xi Jinping, sa den ukrainske presidenten under en pressekonferanse i Kyiv i anledning ettårsdagen til den russiske invasjonen av Ukraina fredag.

Han sa ingenting om når møtet skal finne sted.

– Jeg tror det vil være viktig for våre land, og for sikkerheten i verden, la han til.

Fredag la Kina frem en tolvpunktsplan for våpenhvile og fred i Ukraina. Zelenskyj mener imidlertid at Kina har lagt frem «tanker», og ikke en konkret plan. Det er også flere punkter han er uenig i.

– Det er et viktig signal at de forbereder seg på å delta i denne saken. Så langt anser jeg dette som et signal. Jeg vet ikke hva som vil skje videre, sa han.

Kinas leder Xi Jinping la frem en tolvpunkts plan for våpenhvile og fred i Ukraina fredag.

Krever territoriell integritet

Ifølge Zelenskyj er han åpen for å vurdere deler av Kinas plan, men forutsetter at respekten for folkeretten og Ukrainas territorielle integritet blir overholdt.

Første punkt i Kinas plan krever at «suvereniteten, uavhengigheten og den territorielle integriteten til alle land skal respekteres». Den sier imidlertid ingenting om hva som skal skje med de ukrainske områdene som Russland har okkupert siden invasjonen.

Russlands utenriksdepartement ønsker den kinesiske planen velkommen. En talsperson for departementet, Maria Zakharova, berømmet planen for å «antyde at strømmen av vestlige våpen til Ukraina må stanses», og for å «erkjenne den nye territorielle realiteten». Dette vil inkludere Russlands ulovlige annektering av deler av Ukraina.

Men Zelenskyj var soleklar under pressekonferansen fredag:

– Enhver plan som ikke inkluderer full russisk tilbaketrekning fra ukrainsk territorium er uakseptabel for Ukraina, sa Zelenskyj under pressekonferansen.

Talsperson Maria Zakharova for det russiske utenriksdepartementet.

Vil isolere Russland

Zelenskyj anmodet dessuten Kina om ikke å forsyne Russland med våpen, men la til at det er lovende at Kina, som samarbeider tett med Russland, vurderer å megle frem en fredsavtale.

– Vårt mål er å samle alle for å isolere én, sa Zelenskyj fredag.

Kina har avvist at landet planlegger å forsyne Russland med våpen etter at USAs utenriksminister Antony Blinken nylig sa at det var tegn til at Kina vurderer dette.

Zelenskyj har tidligere avvist å forhandle med Russlands president Vladimir Putin.

Skepsis blant de allierte

Flere NATO-land er skeptiske til den kinesiske planen. USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan beskrev sin første reaksjon på forslaget overfor CNN:

– Denne planen kunne stoppet etter første punkt, som lyder «Respekter alle nasjoners suverenitet». Denne krigen kan ende i morgen, hvis Russland slutter å angripe Ukraina og trekker tilbake sine styrker.

Den tyske regjeringens talsmann Wolfgang Büchner sa at det kinesiske forslaget inneholdt flere viktige punkter, men manglet et nøkkelpunkt: «først og fremst tilbaketrekning av russiske tropper fra Ukraina».

Kina avsto torsdag da FNs generalforsamling godkjente en ikke-bindende resolusjon som ber Russland om å avslutte fiendtlighetene i Ukraina og trekke sine styrker tilbake.