Har Prigozjin landet i Belarus? Fremdeles full forvirring rundt Wagners skjebne.

Det er ikke kjent hvor Jevgenij Prigozjin befinner seg. Men nå har hans private fly landet i Minsk.

Privatflyet som skal tilhøre Wagner-leder Jevgenij Prigozjin, har landet i Minsk. Det viser data fra Flightradar24. Vis mer

Jevgenij Prigozjins privatfly skal ha landet i Minsk like over halv 7 tirsdag morgen. Det viser data fra Flightradar24. Det er ikke kjent om Prigozjin er om bord i flyet, men dette er ifølge Ukrainska Pravda hans hovedfly.

Wagner-leder Jevgenij Prigozjins spektakulære opprør i Russland lørdag fikk en brå slutt. Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko lyktes med fredsmegling, og Prigozjin sendte soldatene sine i retur.

Ifølge Belarus ble det signert en avtale med Prigozjin som innebar at han skulle stanse fremrykkingen og flytte til Belarus. Tre dager senere har altså flyet hans landet.

Fremdeles er det mange ubesvarte spørsmål rundt hva som skjer med Wagner og dets leder. Men Vladimir Putins tale mandag kveld avslørte én ting, mener analytikere.

Hva skjer med Wagner-soldatene?

Putins tale ga ikke inntrykk av å «avgjøre nasjonens skjebne» slik det ble sagt på forhånd. Men han la frem tre alternativer for Wagner-soldater som var med på helgens mytteri:

1. Skrive under kontrakt med det russiske forsvaret

10. juni krevde den russiske forsvarsministeren Sergej Sjojgu at Wagner-soldater måtte skrive kontrakt med det russiske forsvaret innen 1. juli. Denne handlingen regnes av analytikere som et forsøk på å kvele organisasjonen og den kritikken Prigozjin har kommet med under krigens gang. Den var trolig også den utløsende årsaken til at Prigozjin marsjerte mot Moskva.

Under talen sa Putin at Wagner-soldatene fremdeles kan velge å bli en del av de russiske regulære styrkene.

Her taler Russlands president Vladimir Putin til nasjonen mandag kveld.

2. Dra hjem

Putin roset også Wagner-generalene og soldatene. Han ga dem også tilsynelatende alternativet om å dra hjem – å såkalt demobilisere seg selv.

3. Dra til Belarus

Et hovedspørsmål som fremdeles er ubesvart, er hva som står i avtalen som ble inngått lørdag kveld mellom Prigozjin og Putin. Den skal være fremforhandlet av presidenten i Belarus, Aleksandr Lukasjenko. Sistnevntes rolle er trolig overdrevet, ifølge eksperter. Men avtalen gir Putin en mulighet til å distansere seg fra å ha inngått en direkte avtalte med Prigozjin.

Men det er også fremdeles mye som er uklart rundt Wagners skjebne i Belarus.

– Startet en leir

Mandag meldte det uavhengige russiske gravenettstedet Verstka at det er påbegynt et arbeid med en leir for Wagner-soldater i Aspiovitsjy i Belarus. Ifølge lokale kilder skal leiren være 24.000 kvadratmeter og skal kunne huse 8000 soldater.

Meldingen er ikke bekreftet fra offisielt hold, men nettstedet har også snakket med familie til Wagner-soldater som bekrefter det samme.

Frilansjournalisten Leonid Ragozin minner om at leiren vil da ligge langt fra alles grenser. Men at den ligger på veien til Kyiv. Det er fremdeles uklart hva Wagner-soldater skal gjøre i Belarus.

Men analytikere i tenketanken institute for the Study of the War mener at det at soldatene får så mange valg, avslører Putin.

Putin trenger effektive soldater

– Putin kunne ha arrestert Wagner-generalene for forræderi, men valgte istedenfor å tilby amnesti og integrering. Dette viser hans behov for trent og effektivt personell, skriver tenketanken 26. juni.

Analytikerne mener dette understrekes av at Wagner fremdeles rekrutter soldater i St. Petersburg, Jekaterinburg, Novosibirsk og Tjomen.

Putin trenger nemlig ikke bare soldater i Ukraina. Wagner-soldatene kan også brukes til å styrke Russlands nærvær i Belarus. Og ikke minst i Afrika, hvor Wagner har deltatt i flere væpnede konflikter.

Men helt sikre på Putins ord om amnesti, kan ikke soldatene være, sier eksperter.

– Det kan være en felle, skriver ISW.

Det gjelder også Prigozjin, sier Keir Giles til Aftenposten mandag. Han er seniorforsker ved Chatham House og leder for Forskningssenteret for konfliktstudier.

– Han vil måtte se seg over skulderen resten av livet, sier Giles.

Men hvor er Wagner-lederen?

– Ynkelig

– Jeg har ikke sett en mer ynkelig opptreden av en mann som kun ligner en president, skrev Igor Girkin på Telegram etter Putins tale mandag kveld.

Girkin er dømt for massemord etter nedskytningen av passasjerflyet MH 17 i 2014. Han er nå en av de mest kjente militærbloggerne i Russland.

– Forvirringen fortsetter, konkluderer han.

Det var høye forventninger til president Vladimir Putins tale i mandag kveld. På sosiale medier var russiske krigshissere klare for å se hoder rulle i den russiske forsvarsledelsen.

I stedet for fikk de en kort tale uten de tilsynelatende store nyhetene.

På Telegram var det mange som reagerte med klovneikonet under sammendrag av Putins tale.