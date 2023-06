Verden Kina Er dette bildet et ondsinnet bevis på at Vesten prøver å sverte Kina? Ja, mener statlig propaganda. Var himmelen grå eller blå da Antony Blinken landet i Beijing?

20.06.2023 22:16

Hvis man så på kveldsnyhetene på statlig kinesisk TV mandag kveld, var det ikke USAs utenriksminister som dominerte sendingen.

De første ti minuttene handlet i stedet om at Kinas leder, Xi Jinping, ble hyllet av kommunistpartiets ungdomsliga på et massemøte i Beijing. I bilde etter bilde fyltes skjermen av partifeller som klappet for den eneveldige formannen.

At Antony Blinken også hadde møtt Xi den samme dagen i den samme hovedstaden? Det ble skviset inn i en to minutter lang snutt litt senere i sendingen.

I andre propagandakanaler fikk besøket langt mer oppmerksomhet. Eller – selve ankomsten fikk mer oppmerksomhet.

Antyder politiske baktanker

Partiavisen Global Times mener nemlig at vestlige medier manipulerte videoen av Blinken idet han gikk ned flytrappen i Beijing søndag ettermiddag. Ved å bruke et «underjordisk filter» fikk de himmelen til å virke mer grå enn blå, ifølge avisen.

– På ondsinnet vis fremstiller de været i Beijing som overskyet og disig, skriver avisen.

Den mørke himmelen er ett av mange eksempler på at vestlige medier ønsker å sverte Kina, ifølge avisens kilder.

– De endrer på bildene for å gi uttrykk for sine egne følelser. Det er helt vanlig for dem. Jeg tror at motivasjonen ligger i spenningen mellom Kina og USA, sier en ikke navngitt ekspert til Global Times.

Avisen henger seg også opp i en video fra en amerikansk journalist på flyet til Blinken. I videoen filmer hun et tydelig forurenset landskap før landing i Beijing.

– Formålet med disse bildene er å gi inntrykk av at Kina ikke er like bra som USA, sier en annen ekspertkilde i saken.

Luftkvaliteten i Beijing var lenge svært preget av smog og forurensing. Det siste tiåret er luften blitt svært mye bedre, men det er fortsatt vanlig med dager der det henger en brungrå dis over hovedstaden.

Avviser tukling

Bildene av Blinkens ankomst er blitt heftig delt og diskutert i kinesiske sosiale medier de siste dagene. Blant dem som fikk kjeft, var BBCs Kina-korrespondent Stephen McDonnell. På Twitter sukker han over alle meldingene han får fra «gærne, nasjonalistiske konspirasjonsteoretikere».

Han legger til at den kinesiske statskanalen CCTV også sendte videoen der himmelen fremsto som grå.

BBC skriver på Twitter at videoen ikke ble tuklet med og at den ble sendt slik den kom inn fra nyhetsbyråene. Reuters, som la ut den opprinnelige videoen, har ikke kommentert saken.

Et vidvinkelbilde av Blinkens ankomst viser en blå himmel. Men i horisonten er det mulig å se den forurensede disen som ble langt mer synlig ved bruk av teleobjektiv.

Men Wenhao Mao, en journalist fra Voice of America, påpeker at slike utendørsvideoer ofte er tonet ned for å unngå at de lyse partiene blir for lyse.

Anti-CNN

Statlige kinesiske propagandaorganer har lenge hevdet at landet fremstilles i et unødvendig negativt lys i Vesten. Før sommer-OL i 2008 protesterte mange i Kina mot spesielt CNNs dekning av menneskerettighetsbrudd i Tibet og andre steder i Kina. Nettsiden anti-cnn fikk mye oppmerksomhet.

Også i senere år er dekningen av masseinterneringen i Xinjiang, kneblingen av ytringsfriheten i Hongkong og den generelle forverringen av grunnleggende rettigheter i Kina blitt tolket av mange kinesere som et uttrykk for at Vesten ikke ønsker at Kina skal lykkes.

Etter at Xi Jinping overtok som landets leder i 2013, har han strammet kraftig inn på menneskerettighetene i landet. Samtidig har den geopolitiske kampen mellom USA og Kina blitt langt mer betent. Antallet vestlige journalister i Kina er en brøkdel av hva det var.

Alt dette har bidratt til at dekningen av Kina er blitt langt mer kritisk i denne perioden.

«Massehysteri»

Hele 82 prosent av amerikanerne har nå et negativt inntrykk av Kina. For 10 år siden var tallet 55, ifølge analysebyrået Pew. En tilsvarende utvikling ser man over hele verden, spesielt i Vesten.

Likevel mener flere kommentatorer, også utenfor Kina, at dekningen av landet er altfor kritisk i vestlige land.

– Massehysteri, skriver kommentatoren Chandran Nair i The Diplomat.

Det er likevel langt fra den generelle tonen i Kina-dekningen til påstanden om at vestlige medier endret blått til grått.

Men hvorfor fremsto himmelen som grå i videoen av Blinken? Svaret et trolig enkelt, sier den Kina-baserte dokumentarfilmprodusenten Christian Petersen-Clausen.

– Dette er rett og slett bare et teleobjektiv som gjør at disen i bakgrunnen blir synlig, skriver han på Twitter.