Over 300 pakistanere skal ha dødd i forlis utenfor Hellas

Lederen for det pakistanske senatet sier over 300 pakistanere døde da et en fiskebåt med migranter forliste utenfor Hellas sist onsdag. Opplysningen er ikke bekreftet.

Lederen for det pakistanske senatet sier over 300 pakistanere mistet livet da en overlastet migrantbåt sank utenfor kysten av Hellas. Vis mer

Minst 500 mennesker fryktes å ha mistet livet da den 30 meter lange fiskebåten sank i internasjonalt farvann onsdag.

Nå gir lederen for det pakistanske senatet uttrykk for at de fleste døde kan være pakistanere.

– Våre tanker er med dere, og vi ber for at de sjelene som har forlatt oss, får evig fred. Denne katastrofen understreker det akutte behovet for å ta tak i og fordømme den avskyelige ulovlige menneskesmuglingen, sier senatsleder Muhammad Sadiq Sanjrani, ifølge CNN.

Greske myndigheter har ikke bekreftet uttalelsen fra Sanjrani.

Uklart hvor mange som var om bord

Statsminister Shehbaz Sharif har erklært landesorg i Pakistan mandag til minne om dem som døde i forliset.

Europeiske myndigheter har ikke opplyst hvor mange som var om bord i båten da den sank. Anslagene varierer fra 400 til 700. Det er heller ikke kommet noe offisielt tall på døde etter forliset.

Båten hadde lagt ut fra Libya og hadde kurs mot Italia da den kantret og sank.

Kun 78 mennesker ble reddet i live. De fleste var unge menn.

I helgen ble ti mistenkte menneskesmuglere pågrepet i Pakistan. De ti kan ha forbindelser til forliset i Hellas. Sharif sier de som blir dømt for menneskesmugling, vil få strenge straffer.

Hvert år legger tusenvis av pakistanere ut på farefulle reiser for å nå Europa – lovlig eller ulovlig – i håp om å få et bedre liv. De flykter fra kaotiske forhold, inkludert politiske spenninger og en økonomi på randen av sammenbrudd.

BBC-analyse sår tvil om gresk forklaring

BBC har analysert skipsdata fra stedet og tiden der en båten forliste onsdag. Dataene sår tvil om det gresk kystvakt har fortalt om hendelsesforløpet.

Analyser av bevegelsene til skip i området der migrantbåten befant seg i timene før forliset, antyder at båten ikke beveget seg fremover i minst sju timer før den kantret, skriver BBC.

Gresk kystvakt har sagt at båten i samme tidsrom beveget seg i retning av Italia og at folk om bord skal ha nektet å ta imot hjelp.

Greske myndigheter har ikke besvart forespørsel fra BBC om å kommentere saken.

FN har tatt til orde for en gransking av greske myndigheters håndtering av tragedien, og en rekke aktivister og eksperter har påpekt at kystvakten burde ha grepet inn og startet en redningsaksjon selv om folk om bord hadde avvist hjelp ettersom båten helt klart var i fare for å synke.