To uker inn i jobben skrur hun renten kraftig opp. Det tyder på at Erdogan har snudd.

ISTANBUL (Aftenposten): Tyrkia har fått sin første kvinnelige sentralbanksjef. Hun har allerede gjort en u-sving vekk fra presidentens politikk.

Hafize Gaye Erkan tok over jobben som sentralbanksjef etter Sahap Kavcioglu tidligere i juni. Hun får en vanskelig jobb.

22.06.2023 14:04

For to uker siden introduserte Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan sin nye sentralbanksjef. Hun heter Hafize Gaye Erkan.

Ikke bare er hun første kvinnen i jobben. Torsdag ble hun også den første på flere år til å heve renten.

Erdogan har i lang tid holdt fast på at renten må ned – til tross for at inflasjonen i Tyrkia i fjor nådde svimlende 84 prosent. Han mener, stikk i strid med økonomer flest, at lavere renter vil dempe prisveksten.

Presidenten er blitt anklaget for å legge press på sentralbanken for å få viljen sin. Men torsdag varslet den ferske sentralbanksjefen en nær dobling av renten, fra 8,5 prosent til hele 15 prosent.

Hvordan stiller Erdogan seg til det?

Satset alt på gjenvalg

– Før valget i Tyrkia var Erdogans eneste mål å sikre økonomisk vekst, sier den tyrkiske økonomen Mustafa Sönmez til Aftenposten.

– Det er grunnen til at han var imot renteøkninger. Det handlet om å sikre fornøyde velgere, slår Sönmez fast.

Denne strategien har skapt den skyhøye inflasjon. Men det har presidenten valgt å ignorere, ifølge økonomen.

– I stedet har han brukt budsjettet til å demme opp for folks inntektstap. Han har blant annet satt opp minstelønnen for å skjerme de fattigste. Men han visste hele tiden at dette ikke er en bærekraftig løsning.

President Recep Tayyip Erdogans holdning til renter strider imot all økonomisk teori. Mange mener han selv har skapt den økonomiske krisen Tyrkia har stått i de siste årene.

Nå har han snudd

Det er grunnen til at Erdogan, etter at han vant valget i mai, nå har gjort noen viktige endringer, ifølge Sönmez.

For det første har han hentet tilbake sin tidligere finansminister, Mehmet Simsek. Han har fått i oppdrag å få den tyrkiske økonomien tilbake i balanse.

– Nå blir det Simseks jobb å gjøre Tyrkia til et land som utenlandske investorer nok en gang vil investere i, sier Sönmez.

Det andre Erdogan har gjort, er altså å ansette Erkan som sentralbanksjef.

Hun blir den femte på drøye fire år i rollen. Erdogan har flere ganger vakt oppsikt ved å sparke sentralbanksjefer når han ikke har fått resultatene han har ønsket seg.

Denne gangen tror imidlertid Sönmez at presidenten vil holde seg unna. Nå er det viktigste målet å få ned inflasjonen, sier han.

– Nå er det Simsek som er sjefen. Det er ham sentralbanken svarer til. Erdogan vil følge nøye med, men kommer nok ikke til å blande seg. Men han vil til gjengjeld gjøre det tydelig at resultatene er deres ansvar.

Stjerne på Wall Street

Hafize Gaye Erkan er oppvokst i Istanbul, men har tilbrakt mesteparten av karrieren i USA.

44-åringen beskrives som en stjernestudent med doktorgrad fra prestisjetunge Princeton universitet.

Hun har jobbet nesten ti år i investeringsbanken Goldman Sachs og har hatt flere toppstillinger på Wall Street. Erkan havner regelmessig på lister over rike og mektige kvinner i finansverdenen.

Flere medier beskriver valget av Erkan til sentralbanksjef som et nikk mot Vesten. Håpet er at hennes CV vil bidra til å overbevise investorene om at den tyrkiske økonomien er i gode hender.

På sin Linkedin-side beskriver Hafize Gaye Erkan seg som en leder med lang erfaring innen bank, investeringer og risikostyring.

Venter 40 prosent rente

Det blir riktignok en tøff jobb. De siste årene har økonomien ligget med brukket rygg.

Den tyrkiske valutaen, lira, har mistet 90 prosent av sin verdi mot dollaren. På det verste var inflasjonen på 84 prosent i fjor. Nå ligger den på rundt 40 prosent.

Økonomer legger mye av skylden for uføret på regjeringens finanspolitikk. Men flere toneangivende banker ser ut til å ha tiltro til den nye ledelsen.

Både JP Morgan og Goldman Sachs venter renteøkninger til mellom 25 og 40 prosent, skriver Wall Street Journal.

Sammenligner vi med renteøkningene i Norge, er det kraftig kost. Hvordan vil det påvirke tyrkiske familier?

En viktig forskjell fra Norge, er at tyrkiske husholdninger ikke har like mye i boliglån. Bankenes utlånsvolum er relativt lavt, forklarer Mustasa Sönmez.

– Det vil fortsatt bli tøft for mange. Men akkurat nå er det prisveksten som er det viktigste for tyrkerne, mener Sönmez.