Wagner-gruppen rekrutterte straffedømte. Nå knyttes flere av dem til nye voldsepisoder i Russland.

En tidligere straffedømt Wagner-kriger kom tilbake fra krigen. Ti dager senere drepte han igjen.

Leiesoldater vifter med Wagner-gruppens vimpel og det russiske flagget i ruinene av Bakhmut lørdag 20. mai i år.

30.06.2023 18:25

Da Ivan Rossomakhin kom hjem fra krigen i Ukraina for tre måneder siden, var naboene hans i landsbyen 800 kilometer øst for Moskva livredde.

For tre år siden ble han dømt for drap og fikk en lang fengselsstraff. Men han ble løslatt etter å ha meldt seg frivillig til å kjempe med Wagners leiesoldater.

Tilbake i Novy Burets vandret Rossomakhin beruset i gatene med en høygaffel og truet med å drepe alle, ifølge innbyggerne.

Arrestert for knivdrap

Politiet lovet å holde et øye med den 28 år gamle tidligere innsatte. Likevel ble han arrestert i en nærliggende by, anklaget for å ha knivstukket en eldre kvinne som han en gang leide et rom av. Han skal ha tilstått å ha begått forbrytelsen.

Drapet skjedde mindre enn ti dager etter at han kom tilbake.

Dette er ikke et enestående tilfelle. De siste månedene har nyhetsbyrået Associated Press (AP) identifisert syv Wagner-rekrutterte straffedømte som har vært involvert i voldelige forbrytelser. Opplysningene er enten fra russiske medier eller intervjuer med ofrenes slektninger.

Tusenvis av har vendt hjem fra krigen

For å skaffe nok soldater til krigen i Ukraina har Russland blant annet tydd til leiesoldater fra Wagner-gruppen. Wagner-gruppen er en hær med russiske soldater, kjent for å være særlig brutale.

Wagner-leder Jevgenij Prigozjin har selv sagt at han har rekruttert 50.000 straffedømte til Ukraina. Det er et anslag som støttes av Olga Romanova, direktør for fangerettighetsgruppen Russland bak gitteret.

Jevgenij Prigozjin rekrutterer i fengsel Mannen skal være Jevgenij Prigozjin. Han er en sagnomsust skikkelse blant Putins nærmeste menn. Og her gir han hardbarka kriminelle fem minutter til å bestemme seg for om de vil delta i krigen i Ukraina.

Hoveddelen av Wagners styrker i Ukraina var straffedømte, mener vestlige militære tjenestemenn.

Omtrent 32.000 av dem har returnert til Russland, sa Prigozjin forrige uke. Romanova tror det kan være rundt 15.000.

Ble lovet frihet

Wagner har tilbudt straffedømte seksmånederskontrakter, ifølge medieoppslag og rettighetsgrupper. De ble lovet frihet etter avsluttet tjeneste.

President Vladimir Putin hevder tilbakefallsraten er mye lavere enn gjennomsnittet i Russland.

– Ti ganger lavere, sa Putin nylig. – De negative konsekvensene er minimale.

Men rettighetsforkjempere frykter ytterligere konsekvenser når flere straffedømte vender tilbake fra krigen.

En problematisk person

Rossomakhin er en «ekstremt rastløs, problematisk person», sa politiet i et møte med lokalbefolkningen i Novy Burets før 85 år gamle Julia Buyskikh ble drept. Møtet ble filmet av en lokal TV-stasjon.

Han ble arrestert for å ha brutt seg inn i en bil og satt inne i fem dager før politiet løslot ham 27. mars.

To dager senere ble Buyskikh drept.

«Hun kjente ham og åpnet døren da han kom for å drepe henne», skrev barnebarnet hennes, Anna Pekareva, på Facebook. «Hver familie i Russland må være redd for slike besøkende».

Drap, ran, biltyveri og seksuelle overgrep

Andre hendelser inkluderte:

Ranet av en butikk, der en mann truet en selger med kniv.

Et biltyveri av tre tidligere straffedømte, der eieren av kjøretøyet ble slått og tvunget til å overføre det til dem.

Seksuelle overgrep mot to skolejenter.

To andre drap i tillegg til det i Novy Burets.

Wagner-gruppens leder Jevgenij Prigozjin poserer med leiesoldatene «Biber» og «Dolik» under tilbaketrekningen fra Bakhmut den 25. mai i år.

I Kaliningrad ble en mann arrestert for seksuelle overgrep mot en åttte år gammel jente etter å ha tatt henne fra moren, ifølge en nyhetsmelding fra et lokalt medium og en av jentas slektninger.

Prigozjin er selv tidligere domfelt. Han erkjente nylig at noen gjengangere var Wagner-krigere. Inkludert Rossomakhin og en mann arrestert i Novosibirsk for seksuelle overgrep mot to jenter.

Rekrutterte straffedømte under 2. verdenskrig

Det er ennå ikke nok data til å vurdere konsekvensene. Det sier en russisk kriminologiekspert som av sikkerhetshensyn uttaler seg anonymt.

Hendelser i år «passer til mønsteret av tilbakefallsadferd». Det er en sjanse for at de domfelte ville ha begått forbrytelser igjen ved løslatelse, selv om de ikke hadde blitt rekruttert av Wagner, sier eksperten.

Men det er ingen grunn til å vente en eksplosiv økning i kriminalitet. Et betydelig antall av de tidligere straffedømte vil sannsynligvis avstå fra å bryte loven på en stund, spesielt hvis de ble godt betalt av Wagner, sier eksperten.

Han venter at kriminaliteten vil øke etter krigen, men ikke nødvendigvis på grunn av bruken av straffedømte. Det er noe som vanligvis skjer etter konflikter, sier han.

Sovjetunionen sendte 1,2 millioner straffedømte for å kjempe i andre verdenskrig, ifølge en forskningsartikkel fra 2020 fra Russlands statlige fengselstjeneste.

Artikkelen sier ikke hvor mange som kom tilbake, men kriminologieksperten sier til AP at et «betydelig antall» havnet bak murene igjen etter å ha begått nye forbrytelser i flere år etterpå.

Preges av fengselet og av krigen

Jana Gelmel er advokat og rettighetsforkjemper. Hun jobber med straffedømte og sier de som returnerer fra Ukraina ofte gjør mye ut av seg. De krever spesialbehandling for å ha «forsvart moderlandet».

Hun maler et dystert bilde av livet i Russlands fengsler:

Utbredt og uopphørlig vold

Ekstrem isolasjon

Konstant underkastelse til vakter

Strengt hierarki blant innsatte.

Fanger som lever under disse forholdene, «hvilken mental tilstand får de?» spør Gelmel.

Soldater fra Wagner-gruppen gikk i helgen til et kortvarig opprør. Etterpå ble de lovet amnesti.

Legg til traumet ved å bli kastet ut i kamp – spesielt på steder som Bakhmut i Øst-Ukraina, den lengste og blodigste av kampene, der flere tusen Wagner-soldater ble drept.

– Tenk deg – en mann dro i krigen. Hvis han overlevde ... I hvilken tilstand kommer han tilbake? legger Gelmel til.

Fortsetter rekrutteringen i fengslene

I mellomtiden fortsetter tilsynelatende rekrutteringen til Ukraina-krigen i fengslene, bare ikke i Wagners regi, sier rettighetsgrupper. Nå er det forsvarsdepartementet som er på jakt etter frivillige og tilbyr dem kontrakter.

Ifølge Romanova har departementet rekruttert nesten 15.000 straffedømte. Tjenestemenn i forsvarsdepartementet har ikke svart på en forespørsel om kommentar til saken.

I motsetning til hva som var tilfelle for Wagner, vil forsvarsdepartementet snart få lover som tillater at man verver straffedømte til kontraktsmessig tjeneste. Loven er godkjent av parlamentet og ble undertegnet av Putin i forrige uke.

Og i motsetning til Wagner tilbyr departementet 18-måneders kontrakter.

Entusiasme blant innsatte for å tjenestegjøre har ikke avtatt, forteller Romanova. Selv etter at tusenvis ble drept på slagmarken.

– Russisk rulett er favorittspillet vårt, sier hun dystert.