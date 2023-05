Kinas utenriksminister takket Norge for støtten og advarte mot en ny kald krig

– Norge var ved fronten av den siste kalde krigen og kjenner prisen. En ny kald krig vil koste enda mer, sa utenriksminister Qin Gang.

Kinas utenriksminister Qin Gang (t.v.) ble fredag ønsket velkommen i Oslo av statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

12.05.2023 14:17 Oppdatert 12.05.2023 14:29

Kinas utenriksminister Qin Gang er på reise til tre utvalgte land i Europa. På besøk i Frankrike og Tyskland har han blant annet benyttet anledningen til å advare europeiske land mot å dilte etter USA. Man må unngå en ny kald krig, har Qin understreket.

Dette budskapet gjentok han på pressekonferansen med Anniken Huitfeldt (Ap) fredag. Den foregikk etter at Qin tidligere på dagen hadde møtt Huitfeldt og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Noen mennesker spiller opp demokrati mot autoritære regimer. De snakker til og med om en ny kald krig, sa Qin.

– Norge var ved fronten av den siste og kjenner prisen. En ny kald krig vil koste enda mer. Vi må unngå dette og prøve å finne frem til felles utvikling, understreket utenriksministeren.

Ba om hjelp for å redusere faren for atomkrig

Samtalene dreide seg blant annet om utvikling og handel, klimavennlige løsninger og hav, ifølge Huitfeldt.

Men også mer kontroversielle tema sto på agendaen: Menneskerettigheter i Kina og Russlands invasjon av Ukraina.

– Kina spiller en avgjørende rolle for å redusere den kjernefysiske trusselen, sa Huitfeldt.

Kinas utenriksminister Qin Gang hadde en pressekonferanse sammen med Norges utenriksminister Anniken Huitfeldt fredag ettermiddag.

– Jeg ber Kina om å fortsette å ha kontakt med Russland for å begrense denne faren og for å få en slutt på krigen. Fred og sikkerhet kan ikke oppnås før Ukrainas suverenitet fult ut respekteres, understreket hun.

Takket Norge for støtten

Qin benyttet anledningen til å takke Norge for støtten til «Ett-Kina»-politikken – prinsippet om at Taiwan, Hongkong og Fastlands-Kina er ett og samme land.

– Vi trenger konsensus på «Ett-Kina»-politikken, sa Qin.

Qin har hatt en stående invitasjon til å besøke Norge. Men besøket kom overraskende på UD, etter det Aftenposten forstår.

Tidspunktet var imidlertid neppe tilfeldig: Det skjer dagen etter at Norge torsdag overtok lederskapet i Arktisk råd for de neste to årene.

Qin gratulerte Norge med å ha tatt over lederskapet.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) (i blå jakke) vis-à-vis Kinas utenriksminister Qin Gang.

Kina har observatørstatus i rådet, som de siste to årene har vært ledet av Russland. Siden invasjonen av Ukraina 24. februar i fjor har nesten alt arbeidet vært satt på pause.

Kina ønsker å spille en viktig rolle i nordområdene. Qin sa at han håper Norge kan få i gang aktiviteten i rådet igjen.

Elvestuen: – Viktig at demokratier står sammen

Kina kritiseres blant annet for brudd på menneskerettigheter. Landet har internert minst én million uigurer, en kinesisk minoritet, i leirer vest i landet, ifølge anslag fra FN og en rekke eksperter.

Fredag hadde flere demonstranter møtt opp utenfor statsministerboligen like bak Slottet. Blant dem var Venstres Ola Elvestuen.

– Norge fremstår som landet i Vesten med den mest Kina-vennlige politikken. Nå er det viktig at demokratiene står sammen mot de fremvoksende autoritære statene, sier Elvestuen til Aftenposten.

Ola Elvestuen (V) var til stede sammen med demonstranter utenfor statsministerboligen i Oslo fredag. Demonstrantene protester blant annet mot behandlingen av uigur-minoriteten i Kina.

Kina har foreløpig heller ikke fordømt Russlands krigføring i Ukraina. I forkant av Qins besøk til Oslo, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt at dette er noe hun vil be Kina om å gjøre:

– Vi ønsker at de skal fordømme disse handlingene. Vi ser at de kan spille en rolle i å ta ned atomtrusselen. Det ligger klare forventninger til at Kina gjør mer for Ukraina.

Kina har også blitt kritisert for sin fremferd ovenfor Taiwan. Mange frykter også at Kina planlegger å invadere øya for å bringe den under kontrollen til kinesiske myndigheter.