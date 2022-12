Flere eksplosjoner i Kyiv nyttårsaften – minst en er drept

Det har vært flere eksplosjoner i Kyiv nyttårsaften. Luftvernsirenene går i Ukraina etter meldinger om raketter avfyrt fra russiske fly.

Hotel Alfavito er ifølge Kyrylo Tymosjenko, rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj, rammet av det russiske rakettangrepet nyttårsaften.

31. des. 2022 13:23 Sist oppdatert nå nettopp

Vitner forteller at de har hørt rundt ti eksplosjoner i Kyiv. Ordfører Vitalij Klitsjko bekrefter at det har vært eksplosjoner.

– En av eksplosjonene skjedde blant bolighus i Solomjanskyj-bydelen. Nødetatene er på vei til stedet, sier Klitsjko ifølge Euromaidan Press på Twitter.

Ifølge Kyiv Independent opplyser Klitsjko at minst en er drept i nabolaget. Flere er såret, sier Klitsjko. Det meldes også om at et hotell i sentrum av byen ble rammet av angrepene.

Advarte mot angrep

Ifølge meldinger på Twitter har det vært minst tre bølger med rakettangrep nyttårsaften.

– Russiske «presanger» flyr over Kyiv-regionen nå. Vi frykter det ikke, skriver Ukraine Front Lines på Twitter.

Det er blitt advart mot russiske rakettangrep i forbindelse med nyttårsfeiringen. Det britiske forsvarsdepartementet advarte mot dette i sin daglige etterretningsoppdatering lørdag.

President Volodymyr Zelenskyj har flere ganger i julen bedt alle ukrainere være oppmerksom på faren for angrep og lytte til luftvernsirenene.

Strømbrudd

Det er meldt om skader på bolighus i flere av Kyivs bydeler lørdag.

– Terroristlandet har sendt en ny bølge raketter. De ønsker oss godt nytt år, men vi vil holde ut, sier Kyiv-guvernør Oleksij Kuleba.

Samtidig er strømmen borte i flere ukrainske regioner etter angrepene.

Kyiv Independent melder at flyalarmen går i alle regioner med unntak av de okkuperte regionene Luhansk og Krim. I flere regioner er strømmen borte etter angrepene.

Angrepsbølger

– Siden oktober har Russland oppretthold et mønster om å gjennomføre intensive angrepsbølger hver sjuende til tiende dag, skriver Storbritannias forsvarsdepartement i sin etterretningsoppdatering nyttårsaften.

Eksperter har pekt på at Russland gjennomfører slike bølgeangrep for å påvirke sivilbefolkningen. De angriper med mange raketter samtidig for å overbelaste Ukrainas luftforsvar, ifølge eksperter. Det samme skriver britene.

– Men det er en realistisk mulighet for at Russland vil bryte dette mønsteret og angripe igjen de neste dagene for å undergrave moralen til ukrainerne i nyttårsfeiringen, skriver britene.

Hotell i Kyiv ble rammet

Et hotell i den ukrainske hovedstaden Kyiv er skadd etter de russiske angrepene nyttårsaften, sier en rådgiver for president Volodymyr Zelenskyj.

Minst en person er drept og flere er såret i det russiske angrepet på Kyiv lørdag, ifølge Klitsjko.

Det er skader i minst tre bydeler, skriver Kyiv Independent. Ordfører Klitsjko sier at minst en er drept og flere skadd i Solomjanskyj-distriktet.