Advokat: Tilstanden kritisk for Georgias fengslede ekspresident

En sultestreik er i ferd med å koste Mikheil Saakasjvili livet, sier advokaten hans. Den 55 år gamle ekspresidenten har sittet i fengsel siden 2021.

Mikheil Saakasjvili i sengen i fengselet 1. februar.

03.02.2023 22:40

– Vekten hans har rast ned fra 115 til 68 kilo siden han ble fengslet i oktober 2021. Det er snakk om et livstruende vekttap, sier advokat Dito Sadzaglisjvili.

Leger sier ekspresidenten lider av kakeski, en avmagring som kan være livstruende, og at han kan dø dersom han ikke får riktig helsehjelp.

Justisminister Rati Bregadze mener driver selvskading ved ikke å spise og at målet er å slippe fri. Dette avviser advokat Sadzaglisjvili.

– Han nekter ikke å spise. Han kan ikke spise.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj anklaget torsdag Georgia for «langsomt å ta livet av» Saakasjvili.

Saakasjvili var president i hjemlandet fra 2004 til 2013. Han var en av drivkreftene bak den såkalte «roserevulosjonen» i 2003.

Han har vært sentral i reformprosessen som løftet Georgia ut fra mange år med borgerkrig, korrupsjon og dysfunksjonelt politisk styre.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj holder opp bilder av den tidligere georgiske presidenten Mikheil Saakasjvili, som skal være døden nær som følge av avmagring. Zelenskyj krever at Saakasjvili slipper ut av fengsel for å få helsehjelp i Vesten eller i Ukraina.

Saakasjvili ble fratatt sitt georgiske pass da han ble ukrainsk statsborger mens han var i eksil i 2018.

Zelenskyj, som ga Saakasjvili en stilling i 2020, krever at ekspresidenten sendes til Vesten eller til Ukraina for medisinsk behandling.

I 2018 ble han dømt in absentia til fengsel i seks år for maktmisbruk. Han ble pågrepet kort tid etter at han vendte tilbake til Georgia i hemmelighet i 2021. Etter å ha nektet å spise i 50 dager ble han lagt inn på sykehus.

Europarådet har krevd at han løslates, og menneskerettsorganisasjonen Amnesty International mener saken mot ham er en «åpenbar politisk hevn».