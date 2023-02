Pentagon tviler på om Ukraina kan gjenerobre Krym

Ukrainske styrker vil i den nærmeste fremtid ikke være i stand til å gjenerobre den okkuperte Krymhalvøya fra Russland, mener Pentagon.

Ukraina er fast besluttet på å gjenerobre alle de russisk-okkuperte områdene, men Pentagon og andre tviler på om landet vil være militært i stand til å gjøre det.

04.02.2023 10:52

Dette kom frem da fire Pentagon-topper bak lukkede dører denne uken orienterte forsvarskomiteen i Representantenes hus, skriver Politico, som viser til flere kilder som var til stede under møtet.

Russland annekterte Krymhalvøya i 2014, og gjenerobring av området er et uttalt mål fra Ukrainas side. Pentagons analyse blir derfor neppe godt mottatt i Kyiv.

Blant Pentagon-toppene som deltok under orienteringen, var viseforsvarsminister Laura Cooper, som har ansvar for Russland, samt general Douglas Sims som er operativ leder i USAs generalstab.

Pentagon vil ikke kommentere det som ble sagt i Kongressen.

– Vi kommer ikke til å kommentere hva som ble sagt under en gradert orientering bak lukkede dører, og vi kommer heller ikke til å snakke om hypoteser eller spekulere når det gjelder mulige fremtidige operasjoner, sier Pentagons talsperson Sabrina Singh til Politico.

Reiser tvil

USAs forsvarssjef, general Mark Milley, har gjentatte ganger reist tvil om hvorvidt Ukraina er i stand til å gjenerobre områdene Russland har okkupert og annektert.

– Sannsynligheten for en ukrainsk militær seier i nær fremtid, der russerne kastes ut av hele Ukraina, inkludert Krym, er militært sett ikke høy, sa Milley i november.

I midten av januar var han like skeptisk.

USAs forsvarssjef Mark Milley har gjentatte ganger stilt spørsmål ved om Ukraina rent militært vil være i stand til å gjenerobre Krymhalvøya fra Russland.

– Jeg fastholder at det i år vil være svært, svært vanskelig å drive russiske styrker helt ut av områdene de okkuperer i Ukraina, sa han under et møte i Tyskland.

– Dette betyr ikke at det ikke kan skje, at det ikke vil skje, men det vil bli svært, svært vanskelig, sa Milley.

Får langtrekkende raketter

Fredag ble det kjent at USA vil levere langtrekkende raketter til Ukraina.

Disse vil gi Himars-systemene og M270-rakettartilleri mulighet til å treffe mål 150 kilometer unna med svært høy presisjon. I dag er rekkevidden omtrent 80 kilometer.

Dette vil gjøre det mulig for ukrainerne å treffe mål lenger inne på okkuperte områder.

Rasende

Den amerikanske forsvarssjefens uttalelse ble ikke godt mottatt i Kyiv, der president Volodymyr Zelenskyjs regjering ifølge kilder var rasende.

Ukraina har lenge bedt om og fikk nylig løfte om stridsvogner og flere langtrekkende våpen fra allierte i Vesten. Ledelsen i Kyiv fastholder at slike våpensystemer vil gjøre dem i stand til å drive russiske styrkene helt ut av landet.

President Volodymyr Zelenskyj skal være lite glad for at Pentagon og amerikanske politikere reiser tvil om Ukrainas militære evne til å gjenerobre krym-halvøya og andre russiskokkuperte områder.

En ukrainsk seier uten at også Krymhalvøya blir gjenerobret, er helt utenkelig, ifølge Zelenskyjs stabssjef Andrij Jermak.

– Det vil være helt uakseptabelt, slo han fast under Verdens økonomiske forum i Davos nylig.

Må presses

Lederen i forsvarskomiteen i Representantenes hus, republikaneren Mike Rogers, mener krigen i Ukraina må avsluttes i løpet av sommeren.

– Russland kommer aldri til å gi slipp på Krym, sa han nylig i et intervju der han etterlyste en klarere realitetsorientering fra ledelsen i Kyiv.

– Jeg tror ikke at det hersker enighet ennå om hva som faktisk er oppnåelig. Jeg mener derfor at det må rettes et visst press på Zelenskyj fra vår egen regjering og Nato, for å få ham til å forklare hvordan en seier kan se ut, sa Rogers.

– Mer enn noe annet tror jeg også at det vil hjelpe oss dersom vi kan tvinge Putin og Zelenskyj til forhandlingsbordet for å få en slutt på dette i løpet av sommeren, sa han.

Økende motstand

USA har til nå gitt og lovet godt over 1.000 milliarder kroner i støtte til Ukraina, det meste i form av våpen og militært utstyr.

Både blant republikanere og demokrater er imidlertid andelen som mener at det gis for mye, økende, viser en fersk meningsmåling utført av Pew Research.

40 prosent av republikanske velgere mener USA bidrar med for mye til Ukraina, en økning fra 9 prosent i mars i fjor.

Blant demokrater er andelen 15 prosent, mot 5 prosent i mars i fjor.