Avis om han som lekker USAs hemmeligheter: Religiøs våpenentusiast i 20-årene

Mannen som sies å stå bak lekkasje av graderte dokumenter, skal ha kalt seg selv OG. Det er slang for original gangster.

Et program på sørkoreansk TV om den store dokumentlekkasjen i USA. Ifølge The Washington Post er bakmannen en våpenentusiast i 20-årene som var sentral i en lukket gruppe på rundt 20 menn og unggutter.

13.04.2023 06:22 Oppdatert 13.04.2023 08:50

Mannen som skal ha lekket hemmelige dokumenter i USA, er en ung, karismatisk våpenentusiast. Det skriver The Washington Post.

Mannen skal ha jobbet på en militærbase. Han skal ha antydet at han til tider jobbet et sted der mobiler var forbudt. Ofte brukte han militær sjargong og forkortelser.

Han delte de hemmelige dokumentene i en gruppe på plattformen Discord. Gruppen besto av rundt 20 menn og gutter som deler en «kjærlighet for våpen, militært utstyr og gud», skriver avisen.

Ifølge avisens kilder var det også med utlendinger i gruppen.

Så opp til ham

Saken er basert på intervjuer med to medlemmer av den lukkede gruppen. Mannen gikk der under kallenavnet «OG». Det er kort for slangbegrepet «original gangster», i overført betydning omtrent en opphavsmann eller -kvinne som er høyt respektert.

En av avisens kilder sier at han er tidlig i 20-årene. De andre medlemmene i gruppen skal ha sett opp til ham.

Han beskrives som veltrent og bevæpnet.

– Visste hva han gjorde

Gruppen startet som et fristed under pandemien. Der delte medlemmene vitser og så film sammen. Men OG ga dem også innføringer i utenrikspolitikk. Et medlem sier til The Washington Post at han ville holde de andre orientert.

Han lot til å mene at hans informasjon fra innsiden kunne bidra til at de andre var bedre beskyttet mot en verden i vansker.

– Han er smart person. Han visste han gjorde da han postet disse dokumentene, selvsagt. Dette var ikke lekkasjer ved uhell, sier kilden.

Avisens kilde er under 18 år. The Washington Post har tatt opp samtalen med tenåringen på video med morens tillatelse. Et annet medlem av gruppen bekrefter historien.

Begge sier de vet hvem OG er. De vil ikke si det og heller ikke røpe hvor vedkommende jobber.

The Washington Post har også hørt et lydopptak der en person som hevdes å være OG, snakker.

Avisen beskriver også en video: En mann, som gruppemedlemmet sier er OG, står på en skytebane. Han har vernebriller og hørselsvern og holder et stort gevær. Han roper en rekke rasistiske og antisemittiske skjellsord i kamera. Deretter fyrer han av flere skudd mot et mål.

Lekkasjen regnes som den mest alvorlige for USA på mange år. Den består blant annet av bilder av sammenbrettede papirer, graderte dokumenter. De er publisert både på Discord og andre plattformer, som 4Chan, Telegram og Twitter.

Dette er kommet frem

Dokumentene kan tyde på at amerikanerne spionerer på både venner og fiender:

Ukraina: Dokumentene beskriver hvordan USA og Nato vil bygge opp den ukrainske hæren før en planlagt motoffensiv.

Russland: Dokumentene tyder på at amerikansk etterretning har infiltrert det russiske sikkerhets- og etterretningsapparatet, blant annet GRU, den russiske militære etterretningen.

Egypt: Egypt skal ha planlagt å forsyne Russland med raketter.

Iran: Dokumentene tyder på at USA har kapasitet til å overvåke Irans våpenproduksjon. De antyder at USA muligens overvåker IAEA, Det internasjonale atomenergibyrået.

Sør-Korea: Sør-Korea skal ha fundert over hvordan de best skulle få levert artillerigranater til Ukraina. De sørkoreanske lederne skal ha fryktet Russlands sinne.

Israel: Mossads ledere skal ha vært tilhengere av protester mot den konservative regjeringens kontroversielle rettsreform. Israelske myndigheter har benektet dette.

Emiratene: Russiske etterretningsoffiserer skal ha skrytt av å ha knyttet nære bånd med De forente arabiske emirater. De skal ha vært enige om «å motarbeide etterretningsbyråer fra USA og Storbritannia».

Andre land som nevnes er Canada, Haiti og Ungarn.

Etterforskes

Enkelte av papirene ser ifølge USAs forsvarsdepartement Pentagon ut til å være manipulert. Pentagon omtaler lekkasjen som en stor sikkerhetstrussel og har åpnet etterforskning. Også justisdepartementet er på saken.