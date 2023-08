USA-etterretning om russiske hemmelige samtaler med Nord-Korea: «Det viser at Putin er desperat og svak.»

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Russland forhandler med Nord-Korea om å kjøpe ammunisjon, ifølge USAs etterretning. – Vi er bekymret, sier talsperson John Kirby i Det hvite hus.

Nord-Koreas Kim Jong-un viser Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu rundt på en våpenutstilling. Bildet ble publisert av Nord-Koreas nyhetsbyrå i slutten av juli. Vis mer

Publisert: 30.08.2023 18:42 Oppdatert: 30.08.2023 19:10

Kortversjonen Ifølge amerikansk etterretning er Russland i forhandlinger med Nord-Korea om kjøp av ammunisjon som skal brukes i Ukraina.

John Kirby i Det hvite hus mener dette avslører desperasjon og svakhet i Putins regime. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

I fjor leverte Nord-Korea raketter til Russland. Disse ble brukt av Wagner-gruppen, en privat leiehær. Nå går samtaler om salg av ammunisjon fremover.

Det sa John Kirby onsdag i en samtale med reportere. Han er talsmann for Det nasjonale sikkerhetsråd i Det hvite hus. Han er urolig for den nye utviklingen, men ser det ikke som en styrke for Russlands leder Vladimir Putin.