Kuppet i Gabon er det siste i rekken. Nå skjelver andre land i «kupp-beltet».

Militæret i Gabon sier at de har tatt makten i landet. Forsker sier et land frykter det kan være det neste.

Militære kuppledere annonserte på TV at de har tatt makten i Gabon. Vis mer

Publisert: 30.08.2023 13:23 Oppdatert: 30.08.2023 13:49

I 56 år ledet familien til president Ali Bongo Ondimba landet på Afrikas vestkyst. Onsdag morgen ble det annonsert at presidenten vant sitt tredje valg med over 64 prosent av stemmene.

Men så grep militæret inn. Nå skal president Bongo sitte i husarrest. Sønnene hans skal også være tatt i arrest. De militære sier de har satt inn sjefen for Ali Bongo Ondimbas presidentgarde som nytt statsoverhode.

Onsdag morgen ble det hørt skudd i hovedstaden Libreville. På TV proklamerte en gruppe militærledere at de hadde tatt makten i landet med 2,3 millioner innbyggere.

Hvis kuppet er vellykket, er det et av mange kupp i Vest- og Sentral-Afrika de siste årene.

En titt på kartet viser det som begynner å ligne et belte av kupp.

Og det kan være dårlig nytt for andre land.

Dette kan bli det neste landet

– Hvis dette blir bekreftet, er det nok et militærkupp som øker ustabiliteten i hele regionen, sa EUs utenrikssjef Josep Borrell onsdag morgen.

Imrana Alhaji Buba, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo, sier til Aftenposten at land som har utfordringer med demokrati, nå er bekymret.

– Vest i Afrika har mange ledere ikke ønsket å gi fra seg makten. Nå frykter de at militære ledere vil kopiere det de ser i land som Gabon og tenke: «Hvis det fungerer der, hvorfor ikke prøve det her», sier Buba.

I land der valg oppfattes som rettferdige eller der opposisjonen er misfornøyd, kan militære ledere skaffe seg legitimitet.

Imrana Alhaji Buba doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Oslo.

– Det ser vi i Gabon nå. Presidenten har hatt makten lenge, og et nytt valgresultat ble nettopp annonsert.

– Er det noe land i området som bør være bekymret nå?

– Et land hvor det er usikkerhet nå, er Kamerun, sier Buba.

Kamerun har hatt samme president lenge.

Det har vært flere kupp og kuppforsøk i Vest-Afrika. Gabon ligger mer i Sentral-Afrika, og det samme gjør nabolandet Kamerun. Hvis et kupp lykkes i Gabon, kan det skape en smitteeffekt også her.

Frykt i vest

Flere av de vestafrikanske landene jobber sammen i De vestafrikanske staters økonomiske fellesskap (Ecowas). Kuppene rundt og blant dem, bekymrer dem.

Nigerias president, Bola Ahmed Tinubu, tok over som leder i Ecowas 10. juli. Da sa han at de ikke kunne sitte og se på «kupp etter kupp». Det hindret ikke de militære i å ta makten i Niger 16 dager senere.

Nå kan de altså ha fått et nytt kupp i nærheten, i Gabon.

Nå frykter lederne i flere land i Vest-Afrika at de skal bli det neste landet som rammes av et militærkupp.

– Risikoen for et kupp er alltid der, og lederne frykter det skal skje i deres egne land, sa Fahiraman Koné i Institute for Security Studies til The Washington Post denne uken.

Noen av landene i Vest-Afrika ønsker en intervensjon for å gjenopprette orden i Niger. Blant annet skal ledere i Nigeria, Benin, Senegal og Elfenbenskysten støtte dette, forklarte Koné.

Men om det blir noen militær intervensjon i Niger, er uklart.

Et fattig oljeland

Gabon skiller seg fra Niger og andre land der militæret styrer, ved at Gabon har vært regnet som rimelig stabilt. Frankrike har militære styrker utstasjonert i landet.

Det er det 8. største oljelandet i Afrika sør for Sahara. Men selv om landet produserer olje, er det et fattig land. Kritikere av Bongo mener lite er blitt gjort for at oljeinntektene skal komme innbyggerne til gode.

Selv om Gabon har vært stabilt, viser et kupp at landet har beveget seg i retning av mindre demokrati, skriver Reuters.