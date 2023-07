Trump kan bli tiltalt i ny sak. Dette kan bli den mest alvorlige straffesaken mot ham.

Ettforskningen av Trumps rolle i stormingen av Kongressen skal snart være ferdig. – Det er ikke noe man kunne sett for seg for tre år siden, sier USA-kjenner Sofie Høgestøl.

Donald Trump på en konferanse i Florida i juli. Vis mer

Tirsdag gikk USAs tidligere president, Donald Trump, ut i sosiale medier og hevdet han har mottatt et «target letter» for involvering i stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

At han har fått et «target letter» betyr at etterforskningens nærmer seg slutten og at aktorene vurderer å sikte ham.

I innlegget på plattformen han selv eier, Truth Social, omtaler Trump statsadvokat Jack Smith som «sinnsforvirret».

– Jeg får kun fire dager til å rapportere til storjuryen, som nesten alltid betyr arrestasjon og tiltale, skriver Trump.

Dersom det blir tatt ut tiltale, vil dette bli den andre føderale straffesaken mot ekspresidenten.

– Dette er ekstraordinært, det er ikke noe man kunne sett for seg for tre år siden. At en som kan bli tiltalt for valgtukling i det forrige presidentvalget, sannsynligvis stiller til neste valg, sier USA-kjenner Sofie Høgestøl til Aftenposten.

Høgestøl er førsteamanuensis ved juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo.

Sofie Høgestøl er mye brukt som USA-ekspert. Hun omtaler utviklingen i saken om Kongressen-stormingen for ekstraordinær. Vis mer

Samme statsadvokat

Begynner du å bli forvirret av alle etterforskningene mot Trump? Her er en gjennomgang:

I tillegg til de føderale sakene har Trump blitt etterforsket for to saker i New York og i delstaten Georgia:

Forsøk på å reversere et valg

Men hvis Trump tiltales i forbindelse med stormingen av Kongressen, vil det bli den mest alvorlige straffesaken mot Trump, forteller Høgestøl.

– Hvis vi zoomer ut, er den mulige tiltalen at han har gjort seg skyldig i å forsøke å reversere et demokratisk valg.

Detaljene rundt etterforskningen er ennå ikke kjent. Det er heller ikke sikkert hvilke punkter han eventuelt vil bli tiltalt på heller.

– Det er ganske mye som har skjedd her, og det kommer an på hvor mye man velger å definere som straffbart, forteller Høgestøl.

Da Trump-rådgiver Steve Bannon ble dømt for forakt for Kongressen i fjor, fikk han fengselsstraff på fire måneder. Men hvilken skjebne som venter Trump hvis han blir dømt, er usikkert.

– Hva slags straff kan Trump få?

– Det avhenger helt av hvilken del av straffeloven vi tar i bruk. Det er ikke noe lignende sak vi kan peke på og si at sånn pleier de å tiltale i sånne saker.

Usikkert hvordan tiltalen vil se ut

Etter valget i 2020 nektet Trump å akseptere nederlag. I offentlige kanaler insisterte han at på at det var valgfusk som førte til at Joe Biden skulle bli USAs 46. president.

6. januar 2021 skulle Bidens seier sertifiseres i Kongressen. Samme dag hadde mange Trump-tilhengere reist til Washington DC for å høre den avtroppende presidenten holde tale. Fra talerstolen oppfordret han folkemengden til gå mot Kongressen.

Da Trump var ferdig på podiet, var det akkurat det de gjorde.

– Det som er det mest spennende for jurister, er hvor bredt man går ut i tiltalen. Om man tar ut tiltale for ting knyttet til volden som ble utøvd den dagen, eller om han misbrukte presidentmakt til å hindre opptellingen og godkjenningen av valget, sier Høgestøl.

Samtidig som etterforskningene av Trump pågår, er han godt i gang med valgkampanjen for presidentvalget i 2024.

– Det har ikke vært så mange meningsmålinger som viser at det har svekket ham politisk. Det er fortsatt mange av tilhengerne hans og republikanske velgere som mener at det var valgfusk i 2020, og som er med på denne valgløgnen som Trump har fart med i tre år, sier Høgestøl.