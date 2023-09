Trump advarer om at abort kan bli en tapersak. «Vil skade partiet hardt i 2024», mener ekspert.

WASHINGTON D.C. (Aftenposten): Donald Trump ser ut til å være bekymret for at abort kan ødelegge for ham neste høst.

Donald Trump hilste fredag på lederen i Concerned Women of America, Penny Young Nance, etter å ha holdt en tale for organisasjonen. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 09:48

Kortversjonen Donald Trump frykter at abortsaken kan føre til tap ved neste valg. Han hevder at hans parti, Republikanerne, ikke har håndtert abortdebatten godt nok.

I 2022 ble amerikanske kvinner nektet retten til selvbestemt abort av Høyesterett - en avgjørelse som mange har hevdet førte til flere nedslående valgresultater for Republikanerne.

Til tross for dette, nøler Trump med å ta et klart standpunkt mot abort. Det har skapt misnøye blant både partikollegaer og motstandere. Det er ventet at abort blir en sentral sak i det kommende presidentvalget. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Trump mener Det republikanske partiet ikke gjør en god nok jobb i abortsaken. Fredag talte han for to grupper som slåss for konservative kampsaker.

– Vi kan vinne valg på denne saken. Men den er svært følsom, og det er ekstremt viktig å forklare den riktig, sa Trump hos organisasjonen Concerned Women for America. Han mente mange ikke får til det.

Klandret saken for tap

– Mange politikere som er imot abort, vet ikke hvordan de skal drøfte saken, sa han.

Senere samme kveld deltok han på et annet møte med tittelen «Pray, Vote, Stand». Det skjedde i regi av religiøse organisasjoner som driver politikk.

Der klandret han denne saken for valgtapene i mellomvalget i fjor.

Ble endret i 2022

Inntil sommeren 2022 hadde nemlig kvinner i hele USA rett til selvbestemt abort. I juni i fjor satte USAs høyesterett en stopp for det. Nå er det opp til hver enkelt stat. Tre dommere utnevnt av Trump, sikret en seier USAs motstandere av abort har drømt om i tiår.

En rekke av statene strammet raskt inn eller innførte strenge forbud. Da det var valg i november, gjorde demokratene det overraskende godt. Republikanerne gikk på en rekke smeller.

Kandidater som Trump favoriserte og som hadde reelle rivaler, gjorde det særlig svakt. Fredag nevnte han dette valget hos Pray, Vote, Stand.

– Jeg vil si at politisk er dette veldig vanskelig. Det er et vanskelig valg for enkelte og veldig, veldig tøft i valg. Veldig, veldig tøft. Vi hadde mellomvalg, og dette var en sak, vet dere, minnet Trump om.

Donald Trump deltok fredag på et møte med tittelen «Pray, Vote, Stand». Det ble holdt i regi av religiøse organisasjoner som driver politikk. Vis mer

Syv stater har stemt

Professor Larry Sabato ved Universitetet i Virginia mener alt tyder på at abort er blitt en tapersak for republikanere. Han viser blant annet til en folkeavstemning i Ohio nylig, der motstanderne av abort igjen tapte.

– Syv stater har stemt direkte eller indirekte om abort. Tilhengere av kvinners eget valg har vunnet alle, sier han til Aftenposten.

Sabato har vært en av USAs mest respekterte politiske analytikere i flere tiår. Før høyesterett i 1973 innførte selvbestemt abort, hadde abort, sier han, ikke vært en viktig politisk stridssak.

– Men dommen Roe v. Wade opprørte høyresiden. De begynte å organisere seg. I hvert valgår brukte de saken for å vinne frem. Det gikk ikke i alle år, men ofte, sier han.

Om hunder og biler

Sabato viser til at de i 2022 til slutt seiret.

– Men da blir det som med ordtaket om at du skal være varsom med hva du ønsker deg. Til slutt får hunden tak i en bil, og da aner den ikke hva den skal gjøre med den, sier han.

I 2022 var det, påpeker han, demokrater som ble sinte og aktiviserte.

– Saken skader republikanere hardt. Den rammet dem i 2022. Abort vil skade dem hardt i 2024, spår han.

Trump nølende

I den republikanske nominasjonen antas det å være gunstig for kandidatene å fremstå som sterke motstandere av abort. Flere av partiets guvernører som støtter strengere abortlover, gjorde også gode valg i fjor.

På møtene i helgen sa Trump at han var den president som har gjort mest for «pro life» – begrepet som abortmotstandere bruker om sitt syn.

Samtidig går han ikke like langt som rivalene i partiet. Guvernør Ron DeSantis har i Florida undertegnet et forbud mot abort før 6. uke i svangerskapet.

Flere av de andre kandidatene synes ikke det er nok at enkelte stater kan forby abort. De vil i tillegg ha en nasjonal abortgrense på 15 uker for de stater som velger fortsatt å la svangerskapsavbrudd være lovlig.

Refses av Pence og Bidens folk

Trumps visepresident, Mike Pence, er én av disse rivalene. Han sa til reportere fredag at Trump nå viser at han ikke vil prioritere abortsaken hvis han blir gjenvalgt.

Joe Bidens valgapparat mener derimot Trump bare er ute etter å skjule en «ekstrem agenda».

– Nå venter det et valg der han må forsvare sine dypt upopulære handlinger, sier Ammar Moussa, talsperson for Biden-Harris-2024.

Moussa viser til at Trump ikke vil gi et klart svar på om han støtter et nasjonalt forbud.

– De millioner av kvinner som har fått sine rettigheter innskrenket, vet hvor Donald Trump står i denne saken, sier Moussa.

Trump leder suverent i kampen om å bli sitt partis presidentkandidat. I målinger der Trump og Biden settes opp mot hverandre, ligger de to for tiden ganske jevnt.