Sykehus: Navalnyj kan bli helt frisk

Den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj er utskrevet fra sykehuset, og har muligheter til å bli helt frisk, opplyser Charité-sykehuset i Berlin.

Aleksej Navalnyj sammen med sin kone Julia på sykehuset i Berlin. Instagram via AP / NTB

NTB-DPA

23. sep. 2020 09:18 Sist oppdatert nå nettopp

– Basert på pasientens framgang og den nåværende tilstanden tror legene som har behandlet ham, at det er mulig at han blir helt frisk, heter det i en uttalelse onsdag formiddag.

Sykehuset understreker samtidig at det er for tidlig å vurdere eventuelle langsiktige konsekvenser av forgiftningen han ble utsatt for en drøy måned siden.

Navalnyj ble akutt syk på en flyging i Sibir 20. august. Prøver tatt i Tyskland, Frankrike og Sverige har senere vist spor av nervegiften novitsjok, som ble utviklet til militært bruk i det daværende Sovjetunionen.

Navalnyj er en av president Vladimir Putins fremste kritikere. Han er også kjent som korrupsjonsjeger og blogger. Flere av korrupsjonsanklagene som han har rettet mot den russiske makteliten, er publisert på hans egen YouTube-kanal, som har millioner av følgere.

Ukjent kilde

Det er fortsatt ikke kjent hvordan Navalnyj ble forgiftet med novitsjok. Etter at han ble syk på en flygning fra Sibir til Moskva, nødlandet flyet i den sibirske byen Omsk. Der fikk han intensivbehandling av russiske leger, før han etter internasjonalt press ble hentet av et tysk ambulansefly og brakt til Berlin.

Navalnyjs støttespillere anklager russiske myndigheter for å stå bak, mens Kreml avviser all innblanding og har bedt om å få informasjon om etterforskningen. Saken har ført til en forverring i det diplomatiske forholdet mellom Tyskland og Russland.

Krever klær

Navalnyj har de siste dagene publisert bilder av seg selv der han er oppe og går. Han har også begynt å snakke igjen. Mandag sa han at laboratorier i Europa har funnet spor av novitsjok «på og i» kroppen hans, og han har bedt russiske myndigheter sende klærne hans til Tyskland, slik at de kan bli undersøkt der.

Novitsjok er samme gift som ble brukt i attentatet mot den russiske dobbeltagenten Sergej Skripal og datteren Julia i den engelske byen Salisbury i 2018. Begge overlevde, men en britisk kvinne døde etter å ha fått i seg giften via en parfymeflaske som samboeren hadde funnet i en søppelkasse.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding