Statsminister Stefan Löfven går av. Dette skjer nå.

Sosialdemokraten Stefan Löfven trekker seg. Her holder han pressekonferanse i Stockholm. Foto: Stina Stjernkvist, TT/NTB

Etter en uke med regjeringskrise har Löfven tatt et valg. Nå må lederen i Riksdagen finne ut om noen kan klare å danne en ny regjering.

– Sverige befinner seg i en vanskelig parlamentarisk situasjon. Samtidig befinner vi oss i en pandemi.

Det sa statsminister Stefan Löfven på en pressekonferanse tirsdag. Forrige mandag ble han nedstemt i en historisk mistillitsavstemning. Da sto han igjen med to valg:

Enten utlyse ekstravalg eller forlate statsministerposten.

– Dette er den vanskelige politiske beslutningen jeg har tatt, sa Löfven.

Men etter en uke med regjeringskrise har han bestemt seg. Ekstravalg er ikke løsningen for Sverige, mener Löfven.

Dermed går statsministeren av. Talmannen, altså Riksdagens leder, vil nå finne ut hvem som kan danne ny regjering.

Hva skjer nå?

Fakta Fakta om mistillitsavstemningen mot Sveriges regjering Mandag 21. juni ble det flertall for et mistillitsforslag mot Stefan Löfvens rødgrønne regjering i Sverige. Regjeringskrisen ble utløst av en strid om regulering av leieboligmarkedet. Vänsterpartiet, som er SVs søsterparti i Sverige, gjorde alvor av sin trussel om å sette foten ned for å la husleien i nybygde boliger bli markedsstyrt. Vänstern sa at de ikke lenger har tillit til statsminister Stefan Löfven. Deretter fremmet Sverigedemokraterna, som også var imot forslaget, mistillitsforslag. Både Vänstern, Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna og Liberalerna stemte for mistillitsforslaget. Statsminister Stefan Löfven fikk en uke på seg til å avgjøre om hva som ville bli neste trekk. Han kunne enten utlyse ekstravalg eller gå av. Ved det siste alternativet vil talmannen (tilsvarer Norges stortingspresident) undersøke hvem som kan danne ny regjering med utgangspunkt i dagens sammensetning i Riksdagen. Vis mer

Stefan Löfven på vei inn til Riksdagen forrige mandag. Da ble han stemt ut. Nå går han av, men har ikke gitt opp å beholde regjeringsmakten. Foto: Nils Petter Nilsson, TT/NTB

Nye runder

Sveriges parlamentariske fremtid ligger nå i hendene på Anders Norlén. Han er Sveriges talmann og leder Riksdagen. Nå må han sondere om noen kan klare å danne ny regjering. Han vil snakke med partilederne og høre hvordan de vurderer situasjonen. Da vil han spørre Stefan Löfven og trolig også Ulf Kristersson, som er leder for Moderaterna.

Löfven sier han stiller seg til disposisjon og er villig til å lede en ny regjering.

I Sverige er det altså talmannen, og ikke Kongen, som gir oppdraget med å danne regjering.

Høsten 2018 tok det flere måneder og en rekke slike talmannsrunder før Stefan Löfven til slutt fikk dannet regjering med støtte av Centerpartiet og Liberalerna.

At Löfven velger denne løsningen kan skyldes at han tror han vil kunne skaffe nok støtte til å danne ny regjering.

Men Sveriges Radios politiske kommentator Frederik Furtenbach sier at situasjonen er mer uklar enn ventet. For Löfven har ikke sagt noe om hvordan han tror han vil kunne danne ny regjering.

Og situasjonen i Riksdagen er så delt at én enslig representant kan avgjøre hvem som bli statsminister. I Sverige må en statsminister unngå å få 175 representanter mot seg. Derfor kan det tenkes at det først er i en ny statsministeravstemning at man vet sikkert hvem som kan danne regjering.

– Min prioritet er å gjøre det som er best for Sverige. Jeg tror folket forventer av oss at vi som fikk tillit sist gang gjør det også denne gangen. Ekstravalg er ikke det som er best for Sverige, sa Löfven.

Men skulle talmannen mislykkes etter fire forsøk, blir det likevel ekstravalg.

– Det svenske folket vil ikke ha ekstravalg

Det andre alternativet Löfven hadde, var å utlyse ekstravalg. Da ville et nytt valg holdes Riksdagen innen tre måneder.

Men den svenske ordningen er spesiell:

Et ekstravalg vil nemlig komme i tillegg til ordinære valg, som er på en bestemt dato hvert fjerde år. Det ville altså blitt nytt valg igjen om et år.

Det gjør at Löfven mener ekstravalg er en dårlig løsning. Sist gang det var ekstravalg i Sverige var i 1958.

– Majoriteten av det svenske folket vil ikke ha et ekstravalg, sa Löfven på tirsdagens pressekonferanse.

I Norge kan ikke statsministeren oppløse parlamentet eller utlyse nyvalg, slik den svenske kan.